Restriccions de trànsit al túnel de Bracons entre el 26 i el 27 d’agost
Quedarà restringida la circulació pel carril en sentit Olot però en tot moment es mantindrà una via oberta per cada sentit
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La circulació al túnel de Bracons, a la C-37, es veurà afectada entre aquest dimecres 26 i dijous 27 d’agost per unes restriccions de trànsit.
L’afectació es produirà entre els punts quilomètrics 163+350 i 168+000, des de la una de la matinada del dia 26 fins a la una de la matinada del dia 27, de manera ininterrompuda.
Durant aquest període quedarà restringida la circulació pel carril en sentit Olot i s’habilitarà un doble encarrilament. En tot moment, però, es mantindrà un carril obert per cada sentit de la circulació.
Les restriccions es produeixen per una qüestió de manteniment habitual, en aquest cas d'un ventilador.
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