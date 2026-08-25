Uns 150 experts es trobaran a Banyoles per debatre entorn el futur dels llacs
Del 29 d’agost al 4 de setembre la ciutat serà la seu de la conferència internacional GLEON, una de les principals xarxes científiques mundials dedicades a l’estudi lacustre
Banyoles acollirà del 29 d’agost al 4 de setembre la trobada anual de la Global Lake Ecological Observation Network (GLEON), una xarxa científica internacional dedicada a l’estudi dels ecosistemes lacustres. La cita reunirà prop de 150 experts d’arreu del món, que compartiran coneixement, experiències i noves línies de recerca sobre la gestió de l’aigua i dels ecosistemes aquàtics.
Banyoles esdevindrà la primera seu de la península Ibèrica del congrés, on s'estudiaran els ecosistemes aquàtics continentals. Es tracta d’una trobada que és, segons l'Ajuntament de la ciutat, una oportunitat per situar el municipi al mapa internacional de la recerca en medi ambient i per connectar la ciència amb la societat.
L’esdeveniment està organitzat pel Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB- CSIC), la Universitat de Girona (UdG) i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) amb el suport del municipi, el Consorci de l’Estany i altres institucions del territori. A més, compta amb el suport de la xarxa esGLEON, que coordina diversos grups de recerca a nivell estatal i internacional.
Activitats obertes a tota la ciutadania
En el marc de la conferència s’han inclòs activitats obertes a la ciutadania per posar en valor el coneixement local i promoure la cultura científica i ambiental. En concret es podran visitar les exposicions temporals ‘Ecofeminismes augmentats: clima, aigua, dones’, al Museu Darder. En aquesta mostra es convida a la reflexió sobre els efectes del canvi climàtic en els ecosistemes d'aigua dolça i la seva interacció amb les dones. A través d'un recorregut que combina la realitat augmentada amb material científic, plàstic i audiovisual, les autores qüestionen la gestió actual dels problemes ambientals relacionats amb l'aigua; i exploren futurs potencials basats en visions alternatives a la política contemporània. Al mateix museu, també es podrà gaudir de ‘GLH20PS’ una activitat de divulgació científica que aporta dades i convida a reflexionar sobre la seguretat, el cost econòmic, la petjada ambiental i el gust de l’aigua de boca a Catalunya. A més, els participants podran posar a prova les seves capacitats gustatives en un tast d’aigua a cegues. Ambdues activitats són de lliure accés dins l’horari d’obertura del Museu i es podran fer fins al diumenge 6 de setembre.
Una xarxa amb més de 1.000 investigadors
La Global Lake Ecological Observatory Network (GLEON) és una comunitat científica formada per més de 1.000 membres de 62 països que treballa de manera oberta i col·laborativa per entendre millor el funcionament dels ecosistemes lacustres i els efectes del canvi climàtic i de l’activitat humana sobre aquests espais.
Un dels trets distintius de la xarxa és el seu funcionament horitzontal i inclusiu, amb l’objectiu de reduir barreres relacionades amb la capacitat d’inversió en recerca, l’etapa professional o les diferències culturals. En els congressos de GLEON, els participants treballen en grups interdisciplinaris per desenvolupar noves idees i projectes. En aquest procés tenen un paper especialment destacat els joves investigadors i investigadores, que lideren bona part de les iniciatives amb el suport de professionals amb més experiència. Precisament per facilitar la participació de personal investigador en les primeres etapes de la carrera i procedent del Sud Global, la xarxa esGLEON ha impulsat, juntament amb Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat i Xylem, el programa Freshwater Futures, uns ajuts que cobreixen les principals despeses associades a la participació al congrés i que busquen garantir una major diversitat i representativitat de la comunitat científica que es reunirà a Banyoles.
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