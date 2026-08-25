Un vehicle localitzat a Figueres destapa una trama de cotxes robats valorada en 640.000 euros
Els Mossos han recuperat nou vehicles d’alta gamma sostrets a Dinamarca, Itàlia i França
La investigació també ha permès esclarir una presumpta denúncia falsa pel robatori d’un Porsche 911 a Sant Feliu de Guíxols
La localització a Figueres d’un Fiat Panda Hybrid que es pretenia matricular amb documentació presumptament falsificada va permetre als Mossos d’Esquadra estirar el fil d’una investigació que ha acabat amb la recuperació de nou vehicles valorats en prop de 640.000 euros. Els vehicles havien estat sostrets a Dinamarca, Itàlia i França i, segons la policia, se’ls havien manipulat els números de bastidor per poder-los matricular i vendre fraudulentament a l’Estat.
La investigació també ha permès esclarir una presumpta denúncia falsa pel robatori d’un Porsche 911 a Sant Feliu de Guíxols.
La investigació ha permès denunciar penalment un home de 51 anys com a presumpte responsable de delictes relacionats amb falsificació documental, receptació de vehicles sostrets, estafa i blanqueig de capitals.
El cas es remunta al juliol del 2025, quan el Grup de Recerca de Documentació de la Comissaria General de Mobilitat dels Mossos va detectar irregularitats en un expedient de matriculació d’un vehicle importat d’Itàlia. Les comprovacions van permetre intervenir un Maserati Levante Modena sostret, que es volia matricular amb documentació italiana robada en blanc i posteriorment falsificada. El vehicle ja havia estat venut a una empresa de compravenda de Gandia, al País Valencià.
Mesos després, els indicadors detectats en aquell primer expedient van permetre identificar un segon cas: l’intent de matriculació del Fiat Panda Hybrid localitzat a Figueres, també amb documentació de característiques similars. Va ser a partir d’aquest vehicle que els investigadors van obrir noves diligències i van aconseguir localitzar i intervenir set vehicles més.
Entre els vehicles recuperats hi ha quatre Porsche Carrera 4 GTS, un Range Rover Sport SVR i dues motocicletes Harley-Davidson, a banda del Maserati i el Fiat detectats inicialment. El valor conjunt de mercat s’acosta als 640.000 euros.
Segons la investigació policial, els vehicles havien estat robats a Dinamarca, Itàlia i França i després se’ls falsificaven els números de bastidor. Per matricular-los a l’Estat s’utilitzava documentació oficial sostreta en blanc a Itàlia i Àustria, que posteriorment era falsificada. En els dos primers casos detectats, l’actuació policial va evitar que els vehicles acabessin matriculats, tot i que ja havien estat venuts.
Durant les actuacions, els agents també van recuperar quatre permisos de circulació italians i deu d’austríacs, tots sostrets en blanc. A més, haurien detectat factures i contractes de compravenda falsos amb els quals es pretenia donar aparença de legalitat als tràmits administratius. La investigació també apunta que s’haurien defraudat impostos declarant imports de venda inferiors als reals.
Els vehicles s’han localitzat en diferents punts de l’Estat. A Catalunya, els Mossos han actuat a Figueres, Cerdanyola del Vallès, Gavà i la Bisbal del Penedès, mentre que la Guàrdia Civil ha col·laborat en la recuperació de vehicles a Gandia i Benirredrà, al País Valencià, i a la Corunya, a Galícia. Alguns ja havien estat venuts a terceres persones sense vinculació aparent amb l’activitat delictiva.
La investigació també ha permès esclarir la presumpta denúncia falsa pel robatori d’un Porsche 911 a Sant Feliu de Guíxols, presentada el maig del 2025. Segons els Mossos, les claus d’un dels vehicles falsificats recuperats s’haurien utilitzat per simular la sostracció i intentar cobrar una indemnització de la companyia asseguradora.
La investigació continua oberta i la policia no descarta noves actuacions relacionades amb el tràfic il·lícit de vehicles i de documentació oficial sostreta.
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