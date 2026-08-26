Un conductor traslladat en estat menys greu al Trueta després de donar diverses voltes de campana a Sant Pau de Segúries
L’accident ha tingut lloc a la C-38, en direcció a Camprodon, i hi han treballat dotacions dels Bombers, Mossos i del SEM
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Un conductor ha estat traslladat aquesta tarda a l’hospital Trueta després de donar diverses voltes de campana amb el seu vehicle.
Els fets han tingut lloc a les 14:42 hores a la C-38, a l’alçada del terme municipal de Sant Pau de Segúries, al punt quilomètric 3, en direcció a Camprodon.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat quatre dotacions dels Bombers, tot i que finalment només dues han treballat en l’actuació, ja que en arribar els Bombers s’hi han trobat efectius dels dels Mossos d’Esquadra i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que han acabat traslladant al conductor en estat menys greu fins a l'hospital gironí.
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