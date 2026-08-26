Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Acadèmia GironaGalls barallaLa SantaCalor parcs infantilsVaga docentsFITAGAlzines - Bell-lloch
instagramlinkedin

Un conductor traslladat en estat menys greu al Trueta després de donar diverses voltes de campana a Sant Pau de Segúries

L’accident ha tingut lloc a la C-38, en direcció a Camprodon, i hi han treballat dotacions dels Bombers, Mossos i del SEM

El vehicle després de sortir de la via.

El vehicle després de sortir de la via. / Bombers de la Generalitat

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Pau Cambronero

Pau Cambronero

Un conductor ha estat traslladat aquesta tarda a l’hospital Trueta després de donar diverses voltes de campana amb el seu vehicle.

Els fets han tingut lloc a les 14:42 hores a la C-38, a l’alçada del terme municipal de Sant Pau de Segúries, al punt quilomètric 3, en direcció a Camprodon.

Notícies relacionades

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat quatre dotacions dels Bombers, tot i que finalment només dues han treballat en l’actuació, ja que en arribar els Bombers s’hi han trobat efectius dels dels Mossos d’Esquadra i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que han acabat traslladant al conductor en estat menys greu fins a l'hospital gironí.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents