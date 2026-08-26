Equinoteràpia per tractar el síndrome de Leigh: «Ha guanyat seguretat i control»
La família ha detectat millores en l’equilibri i el control del tronc després de poques sessions d’equinoteràpia
Al cap de 5 sessions d’equinoteràpia, la família Ruiz Esparch, va notar que la seva filla, amb síndrome de leigh, evolucionava a nivell psicomotor. “Ha guanyat molta seguretat i control del tronc a arran d'això. Era potser impensable que arribés a caminar com camina”, explica Daniel Ruiz, pare de Martina.
Martina Ruiz té síndrome de Leigh, una malaltia minoritària d’origen genètic que afecta el desenvolupament neurològic. El seu diagnòstic va arribar després d’un primer any de proves mèdiques. L’embaràs havia estat normal, però la prova del taló va detectar uns valors alterats que van iniciar un procés d’exploracions fins a arribar al diagnòstic. “Llavors et canvia la manera de veure-ho tot. Has de tirar endavant i donar-li la millor qualitat de vida possible.”
La malaltia condiciona molts aspectes del seu desenvolupament motor. Durant molt de temps, no podia dur a terme accions com seure, mantenir-se dreta o fer els primers passos. També té dificultats a nivell de parla i s’alimenta a través d’un botó gàstric.
El paper de l'equinoteràpia
La iniciativa de provar una teràpia assistida amb cavalls va sorgir de la seva cosina, Irene Castro, que va voler buscar una nova activitat que pogués ajudar-la. Ja feia set anys que Castro estava vinculada al món dels cavalls i va pensar que podia unir dues inquietuds: la seva passió pels animals i el seu interès per conèixer millor la síndrome de Leigh. «Volia fer alguna cosa que li agradés», explica. La proposta va ser ben rebuda per la família. “Al final quan et donen la noticia d’una malaltia minoritaria tens moments de tot. I com a pares si t’ofereixen la posibilitat sigui com sigui de donar visibilitat a la malaltia doncs evidentment ho reps amb els braços oberts, recorda el pare.”
A l’inici, Ruiz no estava convençuda de pujar al poni, però a poc a poc la situació va canviar. En quatre o cinc sessions, els seus pares van començar a notar una evolució. «Des que ha començat a muntar va d’un costat de la casa a l’altre deixant-se anar», subratllen.
La iniciativa també ha acabat implicant tota la família. La germana gran, Mia Ruiz, també participa en les sessions. L’objectiu és que l’activitat no sigui només una eina de treball, sinó una activitat familiar. “Té molt bona relació amb les seves germanes, entre elles es busquen i es cuiden. Al final la Mia és una nena que madurarà a marxes forçades. Ella ha sigut un referent per la Martina i en qui s’ha enmirallat molt”, afegeix el progenitor.
Conviure amb la síndrome de Leigh
La Martina ja fa fisioteràpia a través del CDIAC i també al SOMA, a més de logopèdia. També ha estat escolaritzada en una llar d’infants amb educació especial, on ha pogut fer activitats de fisioteràpia i logopèdia. Ara, l’equinoteràpia s’ha incorporat a aquesta rutina.
La família és conscient que la síndrome de Leigh té evolucions molt diferents i que no poden saber com evolucionarà la malaltia. Precisament per això valoren especialment cada petita millora. "Una cosa que et diuen quan t’expliquen que tens síndrome de Leigh és que no té tractament i que no saben quina és l’esperança de vida. Quan et diuen això, et cau el món a sobre", explica Daniel Ruiz. Tot i això, "quan va passant el temps i veus que té qualitat de vida, que és una nena que quan dorm està somiant i riu, veus que estàs complint amb l’objectiu", conclou el pare.
La Irene, que ha acompanyat la Martina durant les sessions, està satisfeta amb el resultat. "Estic molt contenta per la feina i per l’ajuda de la Montse, els meus tiets i la família. Estic molt agraïda de la gent del meu voltant. Ho han fet molt fàcil. I sobretot estic molt orgullosa de la Martina", explica. La intenció és reprendre les sessions al setembre i convertir-les en una activitat habitual per a la família.
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