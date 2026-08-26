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L'Espai Cràter d'Olot celebra els 200.000 visitants quatre anys després de la seva obertura

Més del 20% dels visitants de l'estiu a l'Espai Cràter han estat internacionals, amb França i els Països Baixos com a principals països d'origen

L'Espai Cràter arriba als 200.000 visitants

L'Espai Cràter arriba als 200.000 visitants / Ajuntament d'Olot

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Redacció

Redacció

Olot

Aquest dimecres, 26 d’agost, l’Espai Cràter d’Olot ha arribat als 200.000 visitants. Quatre anys després de la seva obertura, l’equipament assoleix aquesta xifra coincidint amb la recta final de la temporada d’estiu, un dels períodes de major afluència de públic de l’any.

Des de la seva inauguració, el març de 2022, l’Espai Cràter ha acostat el coneixement sobre el vulcanisme a persones d’arreu a través de l’exposició permanent, les activitats educatives, les propostes familiars i la programació divulgativa. La principal novetat d’aquest estiu ha estat l’estrena del nou contingut immersiu Els volcans des de l’aire, que permet descobrir el paisatge volcànic de la Garrotxa des d’una perspectiva única a través de les ulleres de realitat virtual.

Més de 7.000 visitants aquest estiu, un 20% dels quals internacionals

Quan encara queden dies per tancar la temporada, l’Espai Cràter ja ha rebut més de 7.000 visitants des de l’inici de l’estiu. El 65% han estat visitants de Catalunya, principalment de les comarques del Barcelonès, la Garrotxa, el Vallès Occidental, el Gironès, el Maresme i Osona. El públic nacional ha representat el 15% del total, i ha vingut principalment del País Valencià, Madrid, el País Basc i les Illes Balears.

El públic internacional ha representat el 20% dels visitants de l’estiu, un percentatge més alt que en la resta de l’any. Els principals països que han passat per l’Espai Cràter són França, els Països Baixos, el Regne Unit, Alemanya i Bèlgica, a nivell europeu, seguits dels Estats Units. L’agost es manté com un dels mesos amb més afluència de públic a l’Espai Cràter i les previsions apunten que la temporada encara s’allargarà algunes setmanes més.

La visitant 200.000 de l’espai, premiada

La visitant 200.000 ha estat Verònica Escurriol, de Barcelona, que ha visitat l’Espai Cràter acompanyada de la seva família. La regidora de Turisme i Promoció de la Ciutat, Gemma Canalias, i la directora de l’Espai Cràter, Clàudia Coll, li han fet entrega d’un diploma de record. A més, l’afortunada també podrà gaudir d’una estada de cap de setmana en família a la Garrotxa.

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Alta participació a les activitats d’estiu

Aquesta bona acollida també s’ha traslladat a la programació d’estiu. Les visites guiades a l’exposició permanent i al volcà del Montsacopa, així com els tallers familiars, han comptat amb una elevada participació durant els mesos de juliol i agost. La bona afluència de públic, l’interès generat per la nova experiència immersiva i l’elevada participació en les activitats d’estiu confirmen el bon moment que viu el centre quatre anys després de la seva obertura.

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