Olot es prepara per a les Festes del Tura amb la participació activa de les entitats locals
La programació de les Festes del Tura 2026 inclou l’11è Campionat mundial de Pedra, Paper o Tisora, l'Encierru de marrans i el correfoc del Pim Pam Pum Foc!
Les entitats olotines tornaran a tenir un paper destacat en les Festes del Tura 2026. La programació inclou activitats organitzades per diferents colles i penyes, amb actes ja consolidats i altres que s’han incorporat en els darrers anys. Durant els darrers dies, s'han anunciat moltes de les activitats que es podran viure a Olot entre el 4 i el 7 de setembre, a càrrec d'aquestes diverses entitats.
La Faràndula Ràcing Team ha preparat diverses propostes, entre les quals hi ha els balls d’en Tim, així com la Turinada, que arribarà a la cinquena edició la nit del 6 de setembre i donarà pas al Ball de l’Hora. La Tancada d’Ànecs tancarà la tercera nit de festes, mentre que la descoberta de la nova màscara d’en Tim es farà el 3 de setembre, abans de l’inici oficial de la Festa Major.
La programació de les Festes del Tura també inclourà el correfoc del Pim Pam Pum Foc!, que dissabte 5 de setembre estrenarà «Fi del joc». L’activitat començarà a les 22.30 h a la plaça Campdenmàs i recorrerà els carrers de la capital garrotxina fins a arribar a l’esplanada de darrere la plaça de braus a les 23.45 h. A partir d’aleshores, l’activitat es traslladarà allà amb l’espectacle «Fi del joc».
Els Almogàvers Garrotxins organitzaran la segona edició dels Jocs des Clam, el 6 de setembre a la plaça de l’Àngel, amb la participació de representants d’entitats olotines. L’activitat acabarà amb la sardana blaugrana, amb la cobla La Principal d’Olot. La penya també participarà en la cercavila infantil i, juntament amb Els Murruts, organitzarà el Mos de Tropes, el sopar popular d’entitats, amenitzat enguany pel grup de versions Xibarri.
Per la seva banda, Els Murruts celebraran l’11è Campionat mundial de Pedra, Paper o Tisora, també el 6 de setembre a la plaça de l’Àngel. La competició es farà per equips de tres persones i els participants s’hi podran inscriure al mateix espai.
Per altra banda, els marrinxos organitzen, un any més, el Ball dels 4 quarts. L'activitat tindrà lloc el 7 de setembre amb una cercavila que sortirà a les 5:45 de la tarda davant la basílica de Sant Esteve amb la xaranga Bufant Fort, i esclatarà a la plaça U d'octubre. Aquesta activitat se suma a l'"Encierru" de marrans" organitzada anualment per AOAPIX, una paròdia de les festes de San Fermín, una altra de les activitats familiars de la programació.
La participació de les entitats olotines es completarà amb altres propostes que encara no s’han anunciat i que acabaran de configurar la programació de les Festes del Tura 2026.
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