El poder terapèutic dels cavalls
Centres eqüestres de les comarques gironines exploren els beneficis del contacte amb els animals per a infants amb necessitats especials
Per a alguns infants, el contacte amb un cavall pot convertir-se en una eina per treballar l’equilibri, la psicomotricitat, la confiança o fins i tot la comunicació. És el principi sobre el qual treballen diferents iniciatives vinculades a l’equinoteràpia i a les teràpies assistides amb cavalls.
A les comarques gironines hi ha diversos projectes relacionats amb aquest àmbit. Entre ells, La Crinera, situada a les Deveses de Salt, on la relació amb els animals forma part del dia a dia. Per a la propietària, Montse Pla, el centre no és una hípica convencional, sinó una aula de natura. En aquest sentit, les sessions d’equinoteràpia es plantejen com un moment lúdic on poder-se desenvolupar. “Els nens aprenen a muntar i es fan activitats, però no és un centre esportiu, no hi ha competicions. La gent hi ve a gaudir de la natura d’una forma molt lliure i adecuada a cadascú”, explica.
El cavall com a eina de treball
Quan treballen amb persones amb necessitats especials, des de la Crinera, no plantegen les sessions com una teràpia convencional, sinó que involucren als propis familiars en el procés. “Trobo que és important que els pares portin les pròpies sessions, ja que són qui més coneixen als nens”, assenyala Pla. Per aquest motiu, des del centre preparen els animals perquè els nens i nenes puguin gaudir de l’activitat com ho faria una família convencional.
L’objectiu és que l'infant pugui establir una relació amb el cavall per contribuir a treballar aspectes com la psicomotricitat, la memòria, la capacitat d’expressar-se o les ganes de voler parlar. “Hi ha nens que tenen dificultats per parlar, però que s’acostaran a un pony i el parlen. Ho hem posat en pràctica amb diverses families, i de moment ens funciona”, apunta Pla. Segons la propietària de la Crinera, "la feina la fa l’animal, no les persones", així que el preparen perquè els pares “puguin llogar-lo com ho faria una família que no te cap nen amb necessitats especials”. La clau, segons Montse Pla, és que els cavalls siguin tranquils, experimentats i preparats per relacionar-se amb infants amb necessitats diverses.
Fer l’equinoteràpia més accessible
La Crinera no és l’únic projecte de les comarques gironines que treballa en aquest àmbit. Iniciatives com Equinoteràpia Girona, a Terradelles; Hípica TRAC, a Camprodon; Mas Alba o Hípica Raúl Pinteño també incorporen les teràpies o activitats assistides amb cavalls dins de les seves propostes. Tot i això, malgrat l’existència d’aquest tipus d'iniciatives, l’accés continua sent un dels principals reptes. El món eqüestre sovint s’associa a una activitat cara i poc accessible per a determinades famílies. Pla considera que aquesta percepció hauria de canviar. “Muntar a cavall és un luxe i no hauria de ser així”, reivindica. La seva proposta és que es doni més valor a la vessant terapèutica i que els nens i nenes puguin tenir accés, encara que sigui puntualment, a activitats amb cavalls. En el cas dels infants amb necessitats especials, defensa que aquesta ajuda encara és més important, i que cal facilitar que puguin beneficiar-se d’un entorn i un animal que poden aportar estímuls diferents dels que ofereixen altres espais.
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