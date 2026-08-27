Els Bombers treballen en un incendi de difícil accés al vessant nord del Balandrau
L'incendi, a la zona de les Gorges del Freser, crema amb baixa intensitat i s'està investigant si un llamp ha estat la causa
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest matí en un incendi forestal al vessant nord del Balandrau, a la zona de les Gorges del Freser, a uns 1.700 metres d’altitud.
L’avís és de les nou del matí, després de detectar-se una petita columna de fum en una zona molt vertical i de difícil accés. Segons Bombers, el foc avança lentament i crema amb baixa intensitat. Hi han destinat l’equivalent a dues dotacions i un helicòpter, que està fent l’helitransport del personal i podria efectuar alguna descàrrega d’aigua. Els efectius treballen per trobar la millor manera d’accedir al punt afectat.
Tot apunta que l’incendi podria haver estat provocat per un llamp. De moment, els Bombers consideren que el foc no està fora de control i en segueixen l’evolució.
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