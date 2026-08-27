Investigadors gironins participen en un estudi per identificar l'origen d'alguns casos de lesions de la medul·la espinal
La recerca, publicada a JAMA Neurology, reconeix uns autoanticossos que poden dificultar l’arribada de vitamina B12 al sistema nerviós central
La Unitat d’Immunologia i Esclerosi Múltiple Territorial de Girona (UNIEMTG), dels hospitals Trueta i Santa Caterina, ha participat en un estudi internacional publicat a la revista científica JAMA Neurology que aporta noves pistes sobre l’origen d’alguns casos de mielopatia fins ara sense causa coneguda.
La mielopatia és una malaltia que afecta la medul·la espinal i que pot provocar alteracions de la força, la sensibilitat i la mobilitat. La recerca ha identificat autoanticossos que interfereixen en el transport de la vitamina B12 al sistema nerviós central, una alteració que, segons els investigadors, podria estar relacionada amb una proporció significativa dels casos de mielopatia idiopàtica. Aquesta fa referència als casos en què, malgrat les proves mèdiques, no s’ha pogut determinar una causa concreta que expliqui l’aparició de la malaltia.
En l’estudi també hi ha participat el grup d’investigació en neurodegeneració i neuroinflamació de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI). En el marc del projecte, la UNIEMTG ha contribuït a descriure els signes i símptomes clínics amb què es manifesta la malaltia, és a dir, el seu fenotip clínic.
Els resultats obtinguts suggereixen que la detecció d’aquests autoanticossos podria contribuir a identificar l’origen d’alguns casos de mielopatia que actualment es consideren idiopàtics. Aquesta troballa podria facilitar el diagnòstic de determinats pacients i, alhora, obrir noves línies d’investigació per desenvolupar estratègies terapèutiques específiques.
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