Olot subvenciona fins a 6.000 euros per a la rehabilitació d'habitatges buits per incorporar-los a la borsa de lloguer
La Borsa d'Habitatge d'Olot, que ja suma 366 contractes formalitzats des del 2005, destina 36.000 euros a aquesta iniciativa, amb sol·licituds obertes fins al 30 d'octubre
L’Ajuntament d’Olot ha obert, per setè any consecutiu, una línia de subvencions destinada als propietaris d’habitatges desocupats que els rehabilitin i els incorporin a la Borsa d’Habitatge d’Olot. Les sol·licituds, obertes recentment, es poden presentar fins al 30 d'octubre de 2026.
Olot ha previst una partida de 36.000 € per cobrir aquesta nova línia de subvencions municipals, que són compatibles amb ajudes d’altres administracions públiques. Els ajuts poden cobrir el 100% de les despeses subvencionables, amb un màxim de 6.000 euros per habitatge.
Poden optar-hi els propietaris i propietàries de pisos buits que s’incorporin a la Borsa durant un mínim de cinc anys en el cas de les persones físiques i de set anys en el de les jurídiques. A més, hauran d'haver realitzat obres de posada al dia en els dotze mesos anteriors a la signatura del contracte de lloguer, haurà de constar que els habitatges provinguin del mercat lliure o amb protecció oficial, i haurà de disposar de cèdula d'habitabilitat i de Certificat d'Eficiència Energètica.
Una borsa que ja suma 366 contractes
La Borsa d’Habitatge d’Olot actua com a mediadora per facilitar acords entre les persones propietàries d’habitatges buits i possibles llogaters, gestionant els diferents acords dels contractes d’arrendament i donant seguiment als vigents alhora que vetllant pel compliment de les obligacions contractuals. Des de l’any 2005, l’Ajuntament d’Olot ha formalitzat 366 contractes d’habitatges a través de la Borsa, que actualment té al voltant d’un centenar de pisos.
Pel que fa a la seva gestió, els habitatges que entren a formar part de la borsa de mediació per al lloguer social s’assignen a persones que els han sol·licitat, seguint uns criteris clau compartits. En el cas de coincidència entre diversos sol·licitants, l’habitatge s’assigna per rigorós ordre d’antiguitat de les sol·licituds presentades.
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