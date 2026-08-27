El vent d'aquesta dijous causa nombroses incidències a les comarques gironines per arbres caiguts
Les ratxes, d’uns 48 km/h de mitjana i puntualment per sobre dels 50 a diferents punts de la demarcació han obligat els Bombers a actuar en diversos municipis
La ventada d’aquest dijous a la tarda ha deixat ratxes fortes en diversos punts de les comarques gironines. Segons les dades de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), les ratxes més destacades s’han mogut al voltant dels 45 i 50 km/h, amb alguns registres que han superat els 50 km/h durant les hores centrals de la tarda. El vent, a més, ha anat guanyant intensitat amb el pas de les hores.
La situació ha provocat nombroses incidències per arbres i branques caigudes en diferents punts de la demarcació. A Fornells de la Selva, ha caigut una branca d’un arbre a la zona de les piscines municipals; a Bescanó, un arbre ha caigut al mig del carrer de Joan Vilanova. Al Port de la Selva, un arbre ha obstaculitzat el pas dels vehicles a la GI-613, mentre que a Rupià una branca de grans dimensions ha caigut a la GI-642, al punt quilomètric 1,3.
Aquestes, però, no han estat les úniques incidències registrades en poques hores. A Palau-saverdera, un arbre de grans dimensions ha ocupat els dos carrils de la GIV-610; a Sant Gregori, els Bombers han hagut de retirar fins a tres arbres caiguts a la carretera de Sant Medir, i a Lloret de Mar ha caigut un arbre a la C-63, al punt quilomètric 4, que ha hagut de ser tallat i retirat.
En conjunt, el vent ha obligat els Bombers de la Generalitat a fer diverses intervencions en menys de dues hores, principalment per tallar i retirar arbres i branques de les vies afectades. Algunes de les incidències han provocat afectacions puntuals a la circulació fins que s’ha pogut restablir la normalitat.
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