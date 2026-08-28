La Garrotxa reclama que Interior incorpori els mossos a què es va comprometre perquè són "molt necessaris"
El Consell Comarcal destaca la feina dels ajuntaments contractant seguretat privada per evitar incidents a festes majors
El Consell Comarcal de la Garrotxa (CCG) reclama a Interior que incorpori els 20 agents dels Mossos d'Esquadra a què es va comprometre el maig del 2025, ja que encara no han arribat tots. El president de l'ens i alcalde de les Preses, Albert Danés, assenyala que només han arribat catorze efectius, però que se n'han jubilat alguns, com l'antic cap de l'Àrea Bàsica Policial (ABP) de la Garrotxa, Blai Ortiz. Danés recorda la singularitat de la Garrotxa, que és una comarca amb una capital important com Olot -amb les festes del Tura a l'horitzó- i la resta de pobles petits disseminats que cap dels quals té policia local pròpia. "Per a nosaltres són molt necessaris aquests agents i hem enviat una carta a la consellera", ha reblat.
"Ens falten set o vuit agents per cobrir bé la comarca". Així s'expressa el president del Consell Comarcal de la Garrotxa i alcalde de les Preses, Albert Danés. Fa un any i quatre mesos, la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, va comprometre's a portar 20 nous mossos per reforçar la plantilla de l'ABP de la Garrotxa. De moment, explica Danés, n'han arribat catorze, però també hi ha hagut jubilacions i, actualment, falta que s'incorporin aquests nous agents "molt necessaris" per poder cobrir "amb garanties" la comarca.
En aquest sentit, el president del consell recorda les particularitats de la Garrotxa. En aquest sentit, assenyala que només Olot té policia local pròpia, per`´o també és la que ha d'absorbir bona part de la feina que tenen els Mossos a la comarca. "Olot és una ciutat gran amb tota la seva diversitat i, en canvi, els altres municipis estan molt disseminats i tenen grans extensions de terreny", assenyala Danés.
El president lamenta que "a vegades" només tenen una sola patrulla per a la resta de pobles i exigeix que el Departament "compleixi" amb el compromís de dotar amb més policies l'ABP. Per això, des del Consell Comarcal de la Garrotxa, conjuntament amb l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, han enviat una carta a la consellera Parlon per reclamar l'arribada dels agents.
Tot plegat, pocs dies abans que arrenquin de nou les Festes del Tura d'Olot i que congreguen una gran quantitat de persones que venen d'arreu de la comarca, però també de la resta de la demarcació.
Estiu tranquil a les festes majors
Les del Tura són de les poques festes majors que queden encara per celebrar aquest estiu a la Garrotxa. En aquest sentit, Danés ha celebrat que no hi ha hagut incidents importants com sí va passar l'any passat en diverses localitats, on grups de joves violents "anaven a rebentar les festes".
En aquest sentit, el president del Consell Comarcal de la Garrotxa destaca la "bona coordinació" que hi ha hagut entre els diferents ajuntaments i els Mossos d'Esquadra i remarca la importància que suposa la contractació de seguretat privada per part dels consistoris, especialment en els concerts més multitudinaris. "Per sort, i toquem fusta, s'ha aconseguit evitar aquests problemes", concreta.
Les càmeres, un encert
Fa gairebé tres anys, el Consell Comarcal de la Garrotxa va anunciar la instal·lació de càmeres lectores de matrícula per "blindar-se" dels robatoris que hi havia en diverses localitats allunyades de l'ABP d'Olot i que no tenen policia local. Danés destaca que "està funcionant molt bé" i ha permès trobar els responsables de fets delictius quan intentaven fugir per alguna de les carreteres de la localitat.
Danés concreta que, de moment, no en posaran més perquè els accessos estan ben vigilats, però reconeix que hi ha alguns pobles i la mateixa capital, Olot, que sí que incorporaran més aparells per incrementar la seguretat a dins del mateix municipi.
Unes estan col·locades a la rotonda d'entrada a Besalú, per cobrir els cotxes sospitosos que entren des de Girona o surten en aquesta direcció. Unes altres es van instal·lar a la zona posterior dels túnels de Bracons i així es té constància de delinqüents que venen o surten des del Ripollès. A la rotonda de la Canya també n'hi ha, per aquells que es desvien cap a aquesta zona, mentre que a les Planes d'Hostoles n'hi ha just a l'entrada i, a més, estan coordinades amb les de Sant Gregori per aquells lladres que circulen per la C-63.
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