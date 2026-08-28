El Govern preveu "triplicar" la gestió forestal dels boscos i signa un acord amb les diputacions per prevenir incendis
Illa reivindica que protegir els boscos és un "deure de país" i avisa del "perill" del negacionisme climàtic
El Govern preveu "triplicar" la gestió forestal dels boscos públics per arribar a una mitjana anual de 2.000 hectàrees. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una compareixença en el marc de la reunió de l'executiu al Monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer. Illa ha reivindicat que protegir els boscos és un "deure de país" que és "responsabilitat de tots", ha insistit que "Catalunya no retallarà ni un sol euro" en prevenció i gestió d'emergències i ha avisat del "perill" del negacionisme climàtic. D'altra banda, el Govern i les diputacions de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida han signat un acord per millorar la gestió forestal i la prevenció d'incendis.
Pel que fa a la gestió forestal dels boscos públics, el president de la Generalitat ha apuntat que l'objectiu de l'executiu és arribar a una mitjana anual de 2.000 hectàrees. Enguany s'han tractat 620 hectàrees, segons ha detallat, i entre el 2023 i el 2025 la xifra va ser de 418. "Fins ara, la feina feta era bona, però cal accelerar-la i millorar-la", ha dit.
Illa ha apel·lat al "deure" de protegir els boscos i ha carregat contra el negacionisme climàtic. "Cal ser clar i dir les coses pel seu nom. Els qui neguen el canvi climàtic posen en risc la nostra seguretat. El negacionisme climàtic posa en risc les nostres vides", ha alertat.
A banda de la gestió forestal, el president de la Generalitat també ha estès la necessitat d'actuar a "buscar solucions estructurals" a les comarques tarragonines que han patit inundacions pels temporals.
Acord amb les diputacions per prevenir incendis
En el marc de la trobada del Govern al Monestir de les Avellanes, l'executiu i les quatre diputacions han signat un acord per millorar la gestió forestal i prevenir incendis. "Comencem el curs amb un gran acord", ha afirmat Illa després de la rúbrica. El president de la Generalitat ha reivindicat que l'acord és un "missatge nítid" sobre el reforç en prevenció i gestió d'emergències amb increments en recursos i plantilles i la millora de la coordinació entre administracions.
Per la seva banda, la directora general de Coordinació Interdepartamental i Relacions amb l'Estat, Mònica Lafuente, ha advertit que la resposta en gestió forestal "no pot ser fragmentada" perquè els incendis "no entenen de límits". L'acord, ha remarcat, permetrà un "canvi d'escala" amb "responsabilitats compartides" entre les diferents administracions.
El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha reivindicat que el protocol és "necessari" i que "no hi ha millor prevenció que la bona gestió dels boscos", mentre el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha insistit que els incendis són cada cop "més complicats" i ha confiat que el protocol signat "esdevingui un vertader conveni".
Finalment, la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha defensat que cal "extreure dels boscos allò que poden oferir" i ha considerat que són una "oportunitat per a l'economia local", mentre la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha reivindicat que l'acord mostra que "els poder públics són capaços de sumar i articular-se per donar resposta als nous reptes".
Protesta de Pobles Vius
Una quinzena de persones convocades per la plataforma Pobles Vius s'han manifestat fora del monestir on es reuneix el Govern per mostrar el seu rebuig als projectes de plantes de biogàs projectat a les comarques de Ponent.
En un comunicat, la plataforma critica que la trobada de l'executiu a la Noguera serveix, també, per reunir-se amb promotors d'aquests projectes i "aplanar el terreny dels inversors". Els consellers Dalmau i Ordeig s'han apropat a parlar amb els manifestants, els quals els han lliurat un document amb les seves reivindicacions.
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