Una incidència en un tren a l'entrada de Girona provoca retards de més de 30 minuts a l'R11
La circulació es fa per via única entre Girona i Flaçà i alguns combois s'aturen abans d'arribar al tram afectat
Dues incidències provoquen aquest divendres al matí retards en la circulació ferroviària de l’R11. D’una banda, una incidència en un tren a l’entrada de Girona obliga a circular per via única entre Girona i Flaçà i provoca demores que poden superar els 30 minuts. De l’altra, Adif ha informat posteriorment d’un robatori de cable a l’estació de Vilamalla, que també està causant retards als trens de la línia convencional entre Portbou i Girona. La primera incidència s’ha registrat a les 8:30 hores a l’entrada de Girona. Segons Rodalies, els trens poden quedar aturats en aproximar-se al punt afectat i circulen amb demores que poden superar la mitja hora. Adif havia informat inicialment de retards a la línia Figueres-Barcelona Sants.
Posteriorment, Adif ha comunicat una segona incidència, en aquest cas provocada per un robatori de cable a l’estació de Vilamalla. Aquest fet genera retards en els combois que circulen per la línia convencional Portbou-Girona.
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