Les obres del parc infantil més ambiciós de Banyoles, aturades des del maig perquè l’adjudicatària va renunciar al projecte
L’Ajuntament tramita la cessió a una altra empresa i preveu reprendre al setembre uns treballs que s’havien d’acabar a mitjan abril
Les obres de reforma del parc infantil de la plaça de les Rodes de Banyoles estan aturades des de finals de maig després que l’empresa adjudicatària renunciés al projecte. L’actuació, però, que ha de convertir aquest espai en el parc infantil més ambiciós de la ciutat pel que fa a la inclusivitat i a la tipologia de jocs, continuarà amb una altra empresa. La previsió de l’Ajuntament és que els treballs es reprenguin durant el mes de setembre amb la idea que el nou parc estigui enllestit a finals d’any.
L’obra, amb un pressupost de 180.000 euros, es va adjudicar inicialment a Cinnia Tech SLU. Fonts de l’Ajuntament expliquen que l’empresa "no ha complert amb els compromisos d’execució" i que finalment va renunciar al projecte. El consistori ha buscat una altra empresa perquè completi els treballs i actualment està duent a terme els tràmits per formalitzar la cessió del projecte. El consistori, però, no ha volgut concretar quina serà l'empresa que s'encarregui de culminar les obres.
El canvi d’empresa comportarà un retard important respecte del calendari inicial. Els treballs van començar el gener passat amb un termini d’execució de quatre mesos i la previsió era que el nou parc pogués estar acabat a mitjan abril. Les obres, però, es van aturar al maig i des d’aleshores l’espai continua a mig fer.
L’Ajuntament preveu que la nova empresa pugui reprendre l’actuació al setembre i executar durant la tardor la part que queda pendent. Si es compleix aquest calendari, el parc estarà acabat a finals d’any, més de mig any després de la data fixada inicialment.
El projecte ja havia acumulat altres entrebancs abans que comencessin els treballs. El consistori disposava d’una partida de 80.000 euros al pressupost del 2024 per impulsar la reforma, però l’actuació no es va licitar fins al març del 2025. La primera convocatòria va quedar deserta i l’obra no es va poder adjudicar definitivament fins al setembre de l’any passat.
Focus en la inclusivitat
La reforma planteja una renovació integral de l’espai infantil amb l’objectiu de fer-lo accessible a tots els infants i ampliar la varietat de jocs. El projecte, dissenyat per l’arquitecte Pau Sarquella, incorpora elements pensats per a diferents edats i necessitats i una zona específica de calma per a infants i famílies que requereixin un entorn més tranquil.
Entre els principals elements previstos hi ha una estructura en forma de pòrtic que incorporarà els gronxadors i diversos jocs d’equilibri i creativitat. També s’hi construirà una muntanya en forma de cúpula de fins a dos metres d’alçada, amb diferents tipus de tobogans, jocs d’escalada i dos túnels que travessaran l’estructura per l’interior.
El conjunt es completarà amb tres petits llits elàstics, un carrusel i altres elements de joc. L’actuació també preveu combinar superfícies de cautxú i sauló i reforçar la vegetació de la plaça amb nou arbrat per incrementar les zones d’ombra durant els mesos més calorosos i plantes arbustives per delimitar l’espai infantil respecte de la Rambla.
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