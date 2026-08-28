Mor als 77 anys Joan Pujol, exrector de Sant Feliu de Guíxols, Sant Climent de Peralta i Arenys de Mar
Nascut a Anglès, vivia des de feia dos anys a la residència sacerdotal Bisbe Sivilla de Girona
El capellà Joan Pujol i Prat ha mort aquest divendres a Girona als 77 anys, segons ha informat el Bisbat de Girona. Nascut a Anglès el 29 de juny de 1949, al llarg de més de quatre dècades de ministeri va estar al capdavant de nombroses parròquies i va ocupar diferents responsabilitats dins del Bisbat.
Va cursar els estudis eclesiàstics al Seminari de Girona i va ser ordenat prevere el 13 d’abril de 1980 a l’església parroquial de Sant Pere de Figueres. Va començar el ministeri com a vicari a les parròquies de Calella, Sant Cugat de Salt i la Bisbal d’Empordà.
El 1983 va ser nomenat regent de Vulpellac i encarregat de Peratallada, parròquia de la qual va passar a ser rector dos anys més tard. Una de les seves etapes més llargues va ser a Sant Climent de Peralta, on va exercir de rector entre 1986 i 1997, durant 11 anys. En aquells anys també va tenir al seu càrrec, en diferents períodes, parròquies com Fonolleres, Fontanilles, Fontclara, Palau-sator, Parlavà, Sant Iscle d’Empordà, Casavells, Cassà del Pelràs, Corçà, Matajudaica i Ullastret.
Entre 1987 i 1994 va ser arxipreste de l’arxiprestat de la Bisbal i, entre 1993 i 1997, rector de la Bisbal d’Empordà i Castell d’Empordà. Posteriorment, del 1997 al 2002, va assumir el càrrec de vicari episcopal de la Zona Pastoral de l’Empordà.
Després de passar per les parròquies d’Agullana, Darnius i la Vajol, va ser rector de Breda i Viabrea entre el 2002 i el 2005. Del 2005 al 2013 va exercir com a rector d’Arenys de Munt i Torrentbó, i del 2006 al 2013 va compaginar aquesta responsabilitat amb la parròquia d’Arenys de Mar.
L’any 2013 va tornar al Baix Empordà i va ser nomenat rector de Begur, Fontclara, Palau-sator, Pals, Regencós, Sant Feliu de Boada i Torrent, a més d’encarregar-se d’Esclanyà. Entre el 2015 i el 2024 també va ser arxipreste de l’arxiprestat de la Costa Brava Centre.
La seva darrera etapa com a rector va ser a Sant Feliu de Guíxols, on entre el 2017 i el 2024 va estar al capdavant de les parròquies de la Mare de Déu dels Àngels i Santa Maria Assumpta. Des del 2024 residia a la residència sacerdotal Bisbe Sivilla de Girona.
En els últims anys també havia col·laborat amb la Fraternitat Santa Clara de Vilobí d’Onyar, on el passat mes de febrer va participar en la missa d’obertura de l’Any Jubilar de Sant Francesc d’Assís.
La missa exequial se celebrarà dilluns 31 d’agost, a les 11 del matí, a l’església parroquial d’Anglès.
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