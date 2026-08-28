Olot preveu tenir al desembre els estudis per definir l’àrea de rehabilitació del Nucli Antic
El ple aprova suspendre les llicències d’obres als edificis afectats per poder avançar en els estudis preparatoris per a la Modificació puntual del POUM.
L’Ajuntament d’Olot preveu haver completat al desembre els estudis per definir l’Àrea de Conservació i Rehabilitació (ACR) del Nucli Antic, suspesa temporalment el mes passat arran de les al·legacions presentades al projecte que demanaven suspendre'l fins que s’hagi completat la documentació tècnica, econòmica i jurídica necessària per a la seva aprovació definitiva. Per poder avançar en aquests treballs, el Ple d’aquest dijous ha aprovat per unanimitat suspendre les llicències d’obres a edificis excepte a les plantes baixes, amb ocasió dels estudis preparatoris per a la Modificació puntual del POUM d’Olot en l’àmbit del Pla de Barris.
Durant els mesos vinents, l’Ajuntament vol entrar a les finques per conèixer amb detall l’estat dels edificis i estudiar-ne la solidesa, l’accessibilitat i l’eficiència energètica, així com la viabilitat econòmica de les actuacions de rehabilitació. També es treballarà en possibles reparcel·lacions i en una modificació puntual del POUM per ajustar aspectes com les zones verdes, les afectacions viàries i altres paràmetres urbanístics del Pla de Barris.
L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, ha explicat que “hem creat l’equip i està entrant personal, però fins que no tinguem tota la documentació legal urbanística per tirar-ho endavant, és complicat”. L'arquitecta que ha treballat en el projecte aquests dos anys, Itziar González, assegura que hauran entrat a totes les finques al desembre i valoren aprovar definitivament l’ACR entre desembre i gener de 2027, tot i que no garanteix que tots els informes estiguin enllestits aleshores.
Itziar González ha defensat que la suspensió permet evitar que es concedeixin llicències que posteriorment no es puguin ajustar als nous requisits urbanístics. “No ens interessa aprovar de qualsevol manera les coses, preferim avançar a poc a poc amb tothom”, ha assenyalat. Entre els 670 propietaris afectats, el procés ha rebut nou al·legacions, dada que ha valorat positivament, davant la preocupació d'altres agrupacions que la insatisfacció d'uns pocs puguin frenar tot un projecte de 25 milions d'euros.
Des de l’oposició, Jordi Rubio ha defensat que el Pla de Barris és “un autèntic projecte de ciutat” i ha considerat que seria “una irresponsabilitat” continuar atorgant llicències mentre s’estudien les modificacions del planejament. Marina Alegre, per la seva banda, ha reclamat que la suspensió duri “el mínim temps possible” i ha demanat un calendari per completar els estudis.
Altres aprovacions
En el Ple d’aquest mes d’agost també s’ha aprovat una modificació del contracte de gestió del servei municipal de recollida de deixalles i neteja viària. La proposta -que ha tingut el vot en contra de PSC i a favor de la resta de grups- preveu destinar 49.499,42 € per a la neteja de les àrees de contenidors. La modificació consisteix en un la neteja d’àrees de contenidors, que durà a terme un equip de neteja que estarà format per 1 peó amb 1 vehicle auxiliar elèctric que treballà en horari de tardes tots els dilluns, dimecres, divendres i dissabtes, en una ruta predefinida.
A més s'ha aprovat els plecs de clàusules administratives per a la implantació i manteniment d’un Sistema Integral i Integrat de Gestió Municipal. Amb els vots favorables de tot els grups, s’ha acordat tirar endavant la licitació que permetrà millorar i simplificar processos, així com fer més fàcils les gestions a la ciutadania i a les empreses a través del projecte de transformació digital.
L’Ajuntament d’Olot té documentats actualment un total de 405 procediments i 224 tràmits, i amb aquesta actuació es preveu una reducció d’aproximadament el 70% dels processos i un 54% dels tràmits actuals, millorant l’eficiència interna i l’experiència del ciutadà en relació amb l’Ajuntament.
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