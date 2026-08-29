Girona registra un augment de les morts per ofegament, amb una desena de víctimes aquest estiu
A tres dies d’entrar a l’última quinzena de la temporada de bany, la demarcació suma tres víctimes més en espais aquàtics aquest any respecte al mateix període de l'any passat
La mort d’un home aquest passat dimecres a la cala d’es Codolar de Tossa de Mar eleva a deu les víctimes mortals per ofegament en espais aquàtics de les comarques gironines aquest estiu, tot just a dies d’afrontar l’última quinzena de la campanya de bany d’enguany, que va del 15 de juny al 15 de setembre.
Aquesta xifra és superior a la registrada durant el mateix període de l’any passat, en què, a dies d’encarar el setembre del 2025, s’havien comptabilitzat set morts per ofegament entre platges i piscines, és a dir, tres menys que les registrades en aquesta temporada estival, segons les dades facilitades per Protecció Civil.
De les deu víctimes mortals d’aquest estiu a la demarcació, vuit s’han registrat en platges i dues en piscines. En concret, els ofegaments mortals a la Costa Brava han tingut lloc dos a Empuriabrava i la resta a Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols, l’Estartit, Roses, Palamós i Tossa de Mar, mentre que les dues morts en piscines s’han produït a Sant Antoni de Calonge i Llagostera.
16 ferits a la Costa Brava
A més de les vuit persones que han perdut la vida al litoral gironí, 16 persones han resultat ferides fins avui, en incidents d’ofegamen, ja siguin de poca gravetat, greus o crítiques. Els casos s’han produït a Tossa de Mar, Roses, Blanes, Palamós, l’Escala, Cadaqués, Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols, Begur, Castell-Platja d’Aro i Llançà. Roses, Blanes i Palamós acumulen més d’un incident.
D’aquests casos, 13 van ser de poca gravetat o greus i tres van resultar ferits en estat crític. El primer episodi d'un ferit crític es va produir el 28 de juny a la platja del Riuet de l’Escala, on una nena de 6 anys va ser traslladada en estat crític a l’Hospital Trueta. El 23 de juliol, una dona de 51 anys va resultar ferida crítica a cala Canyelles de Lloret de Mar, mentre que tres dies després, el 26 de juliol, un home de 51 anys va ser traslladat també en estat crític des de cala Canyelles Grosses de Roses fins al Trueta.
Morts i ferits en piscines
La situació és diferent a les piscines, on aquest estiu ja han mort dues persones, mentre que durant el mateix període de l’any passat no s’hi havia registrat cap víctima mortal. Les dues morts s’han produït en piscines privades i les víctimes eren dones d’edat avançada.
La primera va ser una dona de 83 anys que va morir el 25 de juny en una piscina particular de Sant Antoni de Calonge. El segon cas es va produir l’11 de juliol a Llagostera, on va perdre la vida una dona de 79 anys en una piscina privada.
Les piscines també han deixat 12 persones ferides durant els primers mesos de campanya, amb incidents registrats a Sant Feliu de Guíxols, Porqueres, Torroella de Montgrí, Caldes de Malavella, Sant Hilari Sacalm i Lloret de Mar.
9 morts més a Catalunya
Pel que fa a les dades globals de Catalunya, la mortalitat per ofegaments també és especialment tràgica, ja que el nombre de persones que han perdut la vida en zones aquàtiques del territori enguany ha augmentat en nou respecte del 2025. Entre el 15 de juny i avui, 29 d’agost, s’han registrat un total de 32 víctimes mortals entre platges i piscines, davant de les 23 del mateix període de l’any anterior.
L'increment es deu especialment a l’augment de morts a les piscines, on durant aquests mesos se n’han registrat 11, davant de les 4 comptabilitzades en el mateix període de l’any passat.
Pel que fa a les platges, també ha augmentat la dada, tot i que la diferència no és tanta com en el cas de les piscines, amb 21 víctimes mortals, dos més que el darrer any, quan se’n van comptabilitzar 19.
Víctimes fora de la temporada de bany
L’única dada que baixa aquest any en relació amb la mortalitat per ofegaments a les comarques gironines és la dels casos registrats fora de la temporada de bany. Més enllà de l'estiu, aquest 2026, hi ha hagut una víctima mortal fora de la campanya, en comparació a les sis registrades al 2025.
L'únic cas d'enguany es va produir el 24 de maig a la platja d’Empuriabrava, a Castelló d’Empúries, on va morir un home de 55 anys.
Per contra, el darrer any, abans de l’inici de la campanya, ja hi havia cinc morts per ofegament a les comarques gironines. Quatre es van produir a les platges de Tossa de Mar, Pals, Roses i Llançà, mentre que la cinquena víctima va morir en una piscina particular de Torroella de Montgrí.
Un cop acabada la campanya, la xifra encara va augmentar amb una víctima mortal més. El 17 de setembre, un home alemany de 83 anys va morir ofegat a la platja de Santa Margarida de Roses. D’aquesta manera, el 2025 va acabar amb sis morts per ofegament fora de la campanya de bany.
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