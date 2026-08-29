Unió de pagesos reclama ampliar el pla de control del senglar a les comarques gironines
El sindicat demana al Departament d'Agricultura que incrementi les actuacions per gestionar les sobrepoblacions de fauna cinegètica
Unió de Pagesos reclama al Govern de Catalunya que habiliti un pla de control de fauna cinegètica que englobi totes les comarques gironines i que declari l’emergència cinegètica a les àrees privades de caça que no han assolit els objectius de captures d’enguany.
El sindicat ha traslladat la petició aquest divendres durant una reunió amb els Serveis Territorials del Departament d’Agricultura a Girona. Durant la trobada, s'han posat sobre la taula els danys provocats per aquest tipus d'animals, tenint en compte, no només el senglar, sinó també el conill i el cabirol.
La coordinadora territorial d’Unió de Pagesos a les comarques de Girona, Raquel Serrat, ha explicat que la trobada volia abordar el tema dels danys de fauna a la demarcació. "És cert que hi ha el Pla de control a Rocacorba, però els danys no es concentren només a la zona", ha afegit. Segons Serrat, les densitats de senglar són un indicador de que "cal actuar", especialment davant l'actual situació de la pesta porcina africana. "El que demanem és que s’incrementin les actuacions, i des de l'Administració s’apliquin les eines necessàries per poder gestionar aquestes sobrepoblacions".
Ampliació del pla
Segons Unió de Pagesos, l’executiu s’ha compromès a modificar els plans tècnics de gestió de les àrees privades de caça per tal de fer d’obligat compliment els objectius de nombre de captures. Una mesura que valoren com un pas en la direcció correcta, però que, alhora, consideren que queda curta. Així, recorden que “la gestió de sobrepoblacions de fauna cinegètica com la del senglar és un problema de país, amb riscos evidents per a conreus, la sanitat ramadera i per a la seguretat del trànsit a les carreteres”. El sindicat també alerta de la manca d’assoliment dels objectius de captures en determinades àrees privades de caça. Tot i reconèixer que en algunes zones «s’ha fet molt bé la feina», Raquel Serrat assenyala que en d’altres els objectius no s’han complert. En aquest sentit, el sindicat repara en que l’Administració té competències per exigir el compliment dels plans o intervenir directament. «Que facin actuar els caçadors o que actuï l’Administració», reclama Serrat.
Caça després de la collita
Per tot plegat, durant la reunió s’ha insistit en la necessitat que es puguin dur a terme accions de caça, siguin de manera excepcional o no, en períodes en els quals la collita ja s’ha dut a terme. Des d’Unió de Pagesos defensen aquesta mesura, ja que consideren que treballar als camps ja recollits facilitaria les accions. A més, creuen que permetria mantenir una gestió continuada al llarg de tot l’any per poder dur a terme actuacions preventives.
Finalment, lamenten que encara no s’hagi publicat la memòria del Programa de seguiment de densitats de senglar de la temporada 2024-2025 i que, per tant, les conclusions encara no puguin ser consultades per les persones afectades. En aquest sentit, insten l’executiu a publicar els resultats de l’informe amb la màxima "celeritat possible". "Hem plantejat aquesta proposta per tal de fer front a la sobrepoblació d’aquest tipus de fauna, principalment pel que fa a la plaga de senglars en aquest punt del país i, sobretot, davant la manca de resultats registrats amb les mesures aplicades fins al moment", afegeix la coordinadora.
Mesures fiscals pels efectes de la sequera
D'altra banda, la reunió també ha servit per abordar els efectes de la sequera sobre les explotacions agràries. Segons Unió de Pagesos, el Departament s’ha compromès a elaborar els informes necessaris per sol·licitar una reducció dels mòduls de l’IRPF per a les finques afectades per la mala collita d’ordi de secà d’aquesta campanya. Calculen que en diverses zones les pèrdues haurien estat d’entre el 50 i el 70 % de la producció i reclamen, a més, ajuts directes complementaris per a les explotacions perjudicades. El sindicat recorda que es tracta d’un sector especialment castigat, ja que "tres de les darreres quatre collites han estat extraordinàriament dolentes". En relació als efectes de la sequera, també han demanat, per a les comarques de muntanya, ajuts per a les pastures afectades per la sequera dels mesos de maig i juny.
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