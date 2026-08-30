Besalú Medieval tanca la seva 25a edició amb un èxit d'assistència i noves propostes
L'Ajuntament destaca la satisfacció per l'elevada afluència de públic i la bona acollida de la programació familiar i els tallers infantils d'aquesta edició
Besalú Medieval ha tancat aquest diumenge la seva 25a edició després de tres dies d’activitats, espectacles i recreacions històriques pels carrers de la vila. L’organització fa una valoració molt positiva del cap de setmana i destaca una afluència de públic especialment elevada, que dissabte va omplir Besalú fins ben entrada la nit.
Tot i no disposar encara de xifres exactes de visitants, divendres unes 8.000 persones van passar pel pont romànic de Besalú, segons les dades de l’Ajuntament. Es tracta del dia amb menys activitats de la fira i, tot i que la xifra no representa el total de visitants, serveix com a referència: habitualment, pel pont hi passen unes 1.500 persones al dia. “L’any passat ja va ser un any de molta afluència, però aquest any s’han superat les expectatives”, explica German Más, regidor de Besalú i responsable de l’àrea de Turisme.
Pel que fa a la procedència dels visitants, aproximadament el 70% són de diferents punts d’Espanya i el 30% són turistes internacionals, principalment de França, Alemanya i Anglaterra. Malgrat que no tots els visitants de la fira pernocten al municipi garrotxí, les reserves d'hotels i apartaments turístics estaven plenes des de tres mesos abans d'iniciar les activitats.
Els abanderats italians, protagonistes un any més
Un dels espectacles més destacats ha estat, com cada any, el del Gruppo Alfieri e Musici Storici Di Servigliano, una formació italiana que combina música, desfilades i espectaculars coreografies amb banderes. El grup participa en diverses actuacions durant el cap de setmana i manté una relació d’anys amb Besalú. “Els hem vist créixer i tenir fills, són de la família”, assegura Más. Els italians, que han sigut els encarregats de tancar la fira aquest diumenge, fa anys que viatgen anualment des del seu país per no faltar a la seva cita amb Besalú.
La programació també ha inclòs les tradicionals justes a cavall, amb un torneig celebrat dissabte a la tarda sota el pont de Besalú, així com diverses activitats pensades per a públics de totes les edats. “Plantegem les activitats d’una manera que siguin molt transversals, que puguin funcionar tant per infants com per adults”, apunta el regidor. A més aquest any hi han hagut conferències sobre la història de Besalú i els càtars i sobre la vestimenta del segle XV per a tota la família.
Com a novetat principal, Besalú ha organitzat uns tallers infantils d’antics oficis. Els escollits per aquest any han sigut la calígrafia medieval i la cistelleria, al qual van assistir 150 infants. Arran de l'èxit, Mas ha afirma que per l'any vinent es plantegen ampliar els tallers, convidant mestres d'ofici per ensenyar altres oficis perduts, posant l'exemple del picapedrer.
Amb aquesta 25a edició, Besalú Medieval consolida una cita que any rere any continua fent créixer l’afluència de visitants i omplint els carrers de la vila. L’èxit d’aquesta edició, amb una ocupació turística elevada i una resposta especialment bona a les noves activitats, fa que l’Ajuntament ja miri cap a l’any vinent amb la voluntat de continuar ampliant i renovant la programació.
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