La falta de servei d'AVE entre Girona i Barcelona col·lapsa Rodalies
La incidència en el sistema d'electrificació manté els trens d'alta velocitat aturats des d'aquest matí, generant caos a centenars de passatgers a l'estació de tren.
La circulació dels trens d’alta velocitat entre París, Girona i Barcelona ha quedat suspesa aquest matí a causa d’un problema en el sistema d’electrificació de la línia. La incidència, l’origen concret de la qual encara es desconeix, està afectant el servei i generant alteracions entre els passatgers. Segons la informació facilitada per Adif al Diari de Girona, la previsió és que l’avaria pugui quedar resolta a mitja tarda i que el servei es vagi recuperant progressivament.
A Girona ha afectat sobretot a turistes francesos que volien arribar a Barcelona, que s'han vist obligats a interrompre el seu trajecte a Girona i han estat reubicats a un regional de l'estació de Rodalies. La situació ha generat caos entre usuaris habituals de la línia i els afectats, que venien en un tren inOui gairebé ple. El desordre ha sigut tal, que uns quants vigilants de l'estació han hagut d'avisar als passatgers en nombroses ocasions que podien caure a les vies, degut a l'acumulació de persones a l'andana direcció Barcelona.
La situació s'ha complicat encara més arran de l’operació tornada del diumenge, amb molts usuaris que havien passat el cap de setmana a Girona i que aquest diumenge tenen previst tornar cap a Barcelona, acumulant-se a la problemàtica de l'AVE.
«Quan hem arribat a Girona ens han avisat del problema. Ens han dit que estava relacionat amb la catenària», explica Noah, un jove francès que estudia a Barcelona. El seu tren, que feia el trajecte des de París, ja havia arribat amb retard a Girona i, un cop a l’estació, s’ha trobat amb la incidència. «Porto mitja hora esperant aquí», lamentava el jove.
Un treballador de la companyia inOui dirigia els passatgers afectats cap a l’andana 2, on s’havien de concentrar per agafar els trens regionals en direcció a Barcelona. Els usuaris hi anaven arribant de cop, fet que ha provocat una important acumulació de persones i un ambient de nerviosisme i estrès a l’andana.
«La calor que passarem a dins és mortal», comentava un passatger català de Rodalies, que es queixava de la saturació dels trens provocada per l’arribada sobtada dels viatgers afectats per la incidència de l’alta velocitat. Els combois en direcció a Barcelona s’han anat omplint ràpidament davant la impossibilitat de continuar el trajecte amb AVE.
La Jade i el Sébastien, un matrimoni de turistes, han estat entre els passatgers que no han pogut pujar al tren de Rodalies que s’havia habilitat per als afectats, ja que anava massa ple. La parella, que tenia previst passar aquesta nit a Barcelona abans de continuar el viatge cap a Andalusia l’endemà, ha optat per esperar un altre comboi. «No tenim massa pressa», explicaven, mentre esperaven que la situació es descongestionés.
Mentrestant, els passatgers continuen pendents de la resolució de l’avaria i de la represa del servei d’alta velocitat. Adif manté la previsió que la incidència pugui quedar resolta a mitja tarda, tot i que la normalització de la circulació dependrà de l’evolució de les tasques de reparació.
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