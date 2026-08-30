Girona ja supera el centenar de fosses comunes identificades al territori
Girona augmenta un 54% el nombre de fosses comunes localitzades en tres anys, amb 83 confirmades
D’aquestes ubicacions, només dues han sigut exhumades, la última l’any 2017
La recerca per restituir la identitat de les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista continua avançant a Catalunya i a les comarques gironines. El primer semestre de 2026 es tanca amb noves incorporacions al Cens de persones desaparegudes, més perfils genètics disponibles per facilitar les identificacions i un mapa de fosses comunes que ja recull 1.024 localitzacions documentades, 108 a la província de Girona. D'aquesta xifra, n'hi ha 25 sense confirmar, i 83 que ja estan confirmades.
A juny de 2023, les últimes dades que el Departament ha pogut cedir, hi havia 70 troballes, per tant, el nombre ha augmentat en un 54% en tres anys. Si ens remuntem a l'any 2019, a 80 anys del final de la guerra civil, només n'hi havia cinc detectades. Dividit en comarques, actualment n'hi podrien existir 17 al Gironès, 7 al Baix Empordà, 16 a l'Alt Empordà, 12 a la Selva, 5 al Pla de l'Estany, 6 al Ripollès, 8 a la Garrotxa i 37 a la Cerdanya gironina, on es concentren més amb diferència.
De moment, a les comarques gironines s’han documentat 1.959 inhumacions vinculades a fosses comunes de la Guerra Civil. En quatre dels casos, però, no es disposa de dades sobre el nombre de cossos enterrats, per tant podria arribar properament a les 2.000. Del conjunt, 510 inhumacions corresponen al cementiri de Girona, una mica més d’una quarta part del total (26%). Un total de 7.125 persones nascudes a les comarques gironines van passar per un consell de guerra durant la repressió franquista, i molts d'aquests casos van acabar en situacions mortals.
Avui dia, 98 de les 108 fosses estan sense dignificar, és a dir, a tan sols 10 d'aquestes s'hi han pogut donar un homenatge digne. D'aquests, dues són a Sant Feliu de Guíxols, i una a Cassà de la Selva, Olot, Girona, Espolla, Maçanet de Cabrenys, Sant Iscle de Colltort, Puigcerdà i Ribes de Freser. A més, d'aquelles 98, gairebé la meitat (48), estan desaparegudes o es desconeix la seva conservació.
Les exhumacions a les comarques gironines
La Generalitat acostuma a treure triennialment un pla de fosses destinat a localitzar, excavar i exhumar fosses comunes de la Guerra Civil i la dictadura franquista, amb l'objectiu d'identificar les restes i retornar-les a les famílies. Aquest any, amb motiu del nou pla de fosses, s'ha incrementat un 25% els recursos destinats a aquest pla, amb una dotació total de gairebé sis milions d'euros, dividit aquest cop en quatre anys (2027-2030). A les comarques gironines, però, fa nou anys que no es produeix cap exhumació amb resultats exitosos.
Durant el pla de 2023-2025, es van produir tres excavacions a l'Alt Empordà, a Ventalló, Garrigàs i Rabòs, les tres sense èxit. Abans d'aquests successos, fa falta remuntar-se a l'any 2017, quan aquest cop amb èxit, es va exhumar la tomba d'un soldat republicà sense identificar, que a més dos anys després va ser dignificat. Sis anys abans, l'any 2011, dues persones més sense registre documental van ser trobades a Sant Julià de Ramis, el que va ajudar a gairebé confirmar que a la zona propera al municipi es produïren combats durant les darreres jornades de guerra, el febrer de 1939.
A part d'aquestes excavacions modernes, dues altres van ser dutes a terme durant la mateixa guerra civil i el franquisme. 43 inhumats a Pont de Molins l'any 1939, i onze exhumats al cementiri de Sant Martí d'Empúries entre 1939 i 1958, tres d'ells al "Valle de Cuelgamuros", però malgrat haver recuperat dades d'alguns dels difunts, no consten com a exhumacions de memòria democràtica, per haver sigut una acció del mateix bàndol franquista.
Per a conèixer dates sobre les properes exhumacions a la província farà falta esperar. El Departament de Justícia acostuma a treballar amb secretisme davant d'aquestes actuacions, principalment per protegir la integritat científica dels treballs arqueològics i preservar la intimitat de les famílies afectades davant de possibles intromissions.
El cementiri amb més de 500 víctimes del franquisme
El cementiri de Girona alberga la fossa comuna més gran de la província. Conjuntament amb Banyoles (125 inhumats) i Figueres (200), entra en el grup de tres fosses gironines que entren a la categoria de ">100 víctimes". Però, la de la capital encapçala aquestes dades amb molta diferència. Segons les investigacions arqueològiques, aquesta arriba als 510 difunts, tots identificats, però sense exhumar.
L'any 1981, l’Ajuntament de Girona va ser un dels primers de Catalunya a dignificar una fossa comuna dins de cementiri. Abans, però, s’havia produït un primer reconeixement. L’any 1979, el primer ajuntament democràtic presidit per Joaquim Nadal van visitar la fossa del cementiri el Dia dels Morts. El 1981 l'Ajuntament millorava l’espai: col·locava un monòlit en homenatge a les persones mortes en defensa de la República. El 10 de novembre de 2010 l’Ajuntament de Girona i el Memorial Democràtic dignificaven la fossa comuna del cementiri vell de Girona i se senyalitzava l'antiga presó provincial al seminari diocesà.
Aquests cadàvers corresponen a més de 140 municipis diferents. D'aquesta manera, moltes de les comarques afectades fa anys que demanen l'exhumació. Aquest és el cas del Consell Comarcal del Ripollès, que recentment ha demanat l'excavació de la fossa del cementiri de Girona, al·legant que hi ha 24 afusellats de la comarca allà enterrats. Tenint en compte que la totalitat dels inhumats tenen identificació, centenars de famílies esperen el dia d'aquesta exhumació, amb l’esperança que arribi durant aquest propers quatre anys de pla de fosses.
Sextuplicades les fosses trobades a la Cerdanya
La Cerdanya, gràcies a un estudi recentment impulsat per la Direcció General de Memòria Democràtica, ha passat en escassos mesos de tenir constància de 9 fosses, a 56 documentades avui dia a l'inventari de la Generalitat. A més, s’ha pogut reconstruir la mort i la inhumació de més de 300 persones.
En dades gironines, la Cerdanya gironina acumula 37 d'aquestes 56 fosses. Concretament, Puigcerdà se situa amb 16 casos, com un dels municipis de Catalunya amb més localitzacions vinculades a la Guerra Civil i la repressió franquista. La capital cerdana va esdevenir durant la guerra un centre logístic de primer ordre, així com un punt d’arribada de població refugiada, circumstàncies que expliquen la concentració d’enterraments. En la gran majoria dels casos es tracta de sepultures sense identificar ni senyalitzar.
Segons el perfil de les víctimes, els soldats republicans representen el 41 % de les fosses documentades, mentre que només s’ha pogut identificar una fossa individual corresponent a un combatent franquista. Aquestes dades permeten dibuixar un primer perfil de les persones enterrades i evidencien la magnitud de la repressió vinculada al conflicte a la comarca.
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