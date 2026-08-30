Quatre anys, 200.000 visitants i un nou repte: fer de l’Espai Cràter un referent de projecció internacional
El centre, situat a l'interior del volcà Puig del Roser, es proposa millorar l'accessibilitat i la inclusió per arribar a tots els públics i reforçar el seu coneixement més enllà de la Garrotxa
Clàudia Coll, directora: "La ciència és la nostra raó de ser, i la visita turística és el canal a través del qual aquest coneixement arriba a moltes persones"
L’Espai Cràter és un centre de referència en volcans, ciència i societat situat a l’interior del volcà Puig del Roser d'Olot i al peu del volcà Montsacopa, el més emblemàtic del municipi. L'espai va néixer l'any 2022 a partir d’un procés de cocreació amb la participació de persones, entitats i institucions del territori, fet que ajuda a explicar l’arrelament i la identificació que ha generat entre la ciutadania.
Quatre anys després de l'obertura, l'Espai Cràter ha assolit aquesta setmana els 200.000 visitants, xifra que ha certificat la capacitat d’atracció del projecte. Ho va fer el passat dimecres 26 d'agost, en el marc d'una campanya estival amb més de 7.000 visitants arreu del món (el 15% a nivell nacional, i el 20% d'indrets com França, Països Baixos, Regne Unit o Estats Units). Però darrere d’aquesta xifra hi ha una realitat més àmplia: un centre que ha anat consolidant un paper educatiu, científic, cultural i ciutadà.
Balanç d'aquests quatre anys
La directora de l’Espai Cràter, Clàudia Coll, valora aquests quatre anys com a positius, no només pel nombre de visitants, sinó per la valoració excel·lent de les enquestes de satisfacció. Al voltant de 12.000 alumnes d'arreu de Catalunya visiten les instal·lacions anualment. El 80% dels centres que hi acudeixen repeteixen visita, i les valoracions superen el 9,5 sobre 10. A més, cada any prop de 7.000 persones participen en activitats a la Sala Magma, espai reservat per a dur a terme activitats culturals o empresarials, ja siguin organitzades per l’Espai Cràter, per entitats o institucions.
Ara, es proposen com a un dels principals reptes continuar avançant en accessibilitat i inclusió per arribar a tots els públics possibles. El centre compta amb accessos i recorreguts aptes per a persones amb mobilitat reduïda, a més d'oferir guies adaptades, però Coll creu que és un factor a millorar, i una de les línies estratègiques més importants que estan desenvolupant actualment.
Coll a més afirma que en aquests anys han aconseguit consolidar-se dins l'oferta turística de la Garrotxa, i que és una parada imprescindible a la comarca per molts dels visitants. "Sempre diem que l’Espai Cràter és la porta d’entrada al territori. Permet visitar la zona volcànica amb més coneixement i entendre millor què fa que aquest paisatge sigui tan singular". Això ho considera com un efecte molt positiu, ja que ha contribuït a que el turista respecti i valori més el territori.
La divulgació com a eix principal
L'equip de l'Espai Cràter veu com a element clau per a aquesta assimilació i respecte pel territori la divulgació científica, la qual consideren la màxima prioritat del projecte. Des de la seva obertura, han establert convenis amb Geociències Barcelona, que li permet ser part activa de projectes de recerca i impacte internacionals de gran envergadura.
"La ciència és la nostra raó de ser, i la visita turística és el canal a través del qual aquest coneixement arriba a moltes persones", estableix Coll. El que diferencia l’Espai Cràter d’altres equipaments de divulgació científica és, segons la directora, poder explicar la vulcanologia des de dins d’un mateix volcà, a més del rigor científic del projecte. El projecte compta amb un comitè científic assessor format per experts vinculats al CSIC, universitats i institucions de recerca, i desenvolupa també activitats a l’exterior i projectes de proximitat per connectar la ciència amb la societat.
La internacionalització com a principal objectiu
Amb el projecte consolidat a Catalunya, un dels principals objectius de l’Espai Cràter per als pròxims anys és augmentar la seva projecció internacional. L’equipament ja ha començat a fer aquest pas amb la participació en congressos científics com l’European Geosciences Union (EGU), el principal congrés de geociències del món, on aquest any va ser convidat a presentar la seva experiència. També impulsa el Curs Internacional de Vulcanologia Olot (La Garrotxa)-La Palma, que enguany celebra la segona edició amb estudiants i professionals de diferents països.
Alhora, l’Espai Cràter vol consolidar-se com un referent nacional en divulgació de la vulcanologia i les ciències de la Terra. Per això, preveu continuar renovant els continguts i incorporant noves experiències, com Els volcans des de l’aire, estrenada aquest estiu. Un altre dels reptes és arribar a públics cada vegada més diversos, especialment els joves i les generacions digitals, i avançar en accessibilitat i inclusió.
En paral·lel, el centre vol reforçar el seu paper com a “paraigua científic del territori”, treballant en xarxa amb centres de recerca, administracions, escoles i entitats. Després de quatre anys de consolidació a la Garrotxa, el repte és fer créixer el projecte sense perdre aquest arrelament: continuar sent una porta d’entrada al patrimoni volcànic del territori i, alhora, convertir-se en un referent de la divulgació científica més enllà de la comarca.
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