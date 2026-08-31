94 infraccions i 6 vehicles immobilitzats: el balanç dels controls a taxis i VTC durant l’agost a Girona
L’operatiu dels Mossos d'Esquadra ha detectat serveis sense autorització, irregularitats en els taxímetres i vehicles amb pneumàtics deteriorats
Els Mossos d’Esquadra han detectat 94 infraccions i han immobilitzat sis vehicles entre taxis i vehicles de transport amb conductor (VTC) durant aquest mes d’agost a la demarcació de Girona. Les actuacions s’han dut a terme en el marc d’una intensificació dels controls sobre els serveis de transport de viatgers a la Costa Brava, en un operatiu coordinat amb les policies locals de diversos municipis gironins.
Els agents de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona durant aquest mes han dut a terme un total de 66 inspeccions, principalment a l’Aeroport de Girona i a les vies d’accés a municipis turístics com Tossa de Mar, Roses, Lloret de Mar, Platja d’Aro i Blanes. Per acabar tancant la campanya amb aquest balanç de 94 infraccions detectades i sis vehicles immobilitzats.
Els controls s’han dut a terme amb la col·laboració de les policies locals dels diferents municipis i aquesta coordinació entre els diferents cossos policials ha permès compartir informació i planificar actuacions conjuntes, especialment durant les setmanes de màxima afluència turística al litoral gironí.
Entre les irregularitats detectades, els Mossos han formulat 16 denúncies per manca d’autorització, 10 per incompliments relacionats amb elements obligatoris i distintius i una per irregularitats en el taxímetre. També s’han registrat 13 denúncies per altres infraccions, algunes de les quals podien comprometre la seguretat dels passatgers, com ara circular amb els pneumàtics deteriorats.
El "taxi pirata"
El principal focus de l’operatiu, però, ha estat l’Aeroport de Girona, on els agents han detectat diversos serveis de transport que operaven sense l’autorització corresponent, una activitat coneguda habitualment com a "taxi pirata", que consisteix a transportar passatgers amb vehicles particulars o de lloguer a canvi de quantitats que, segons indiquen els Mossos, poden ser elevades.
Els Mossos d’Esquadra asseguren que continuaran fent aquest tipus de controls amb l’objectiu de garantir que els serveis de transport de viatgers compleixin la normativa vigent i ofereixin als usuaris les condicions de seguretat i les garanties exigibles.
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