Els premis Banyolí de l’Any busquen guardonats
L’Ajuntament de Banyoles posa en marxa el procés de votació popular per reconèixer la trajectòria dels veïns que han portat el nom de la ciutat arreu
L’Ajuntament de Banyoles ha presentat aquest matí la que serà la 18a edició dels premis Banyolí de l’Any, uns guardons destinats a reconèixer la tasca de persones, empreses, entitats o associacions de Banyoles que al llarg de l'any han portat el nom de la ciutat arreu.
Els guardons es lliuren en quatre categories: millor iniciativa social, millor iniciativa empresarial, trajectòria personal i l'esperat Banyolí de l’Any.
L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, posa en valor que els guardons "volen reconèixer aquelles persones que han fet coses pel bé de la ciutat" i celebra que "la continuïtat dels premis posa de manifest que hi segueix havent projectes i iniciatives impulsades per gent de casa que són destacables i que traspassen fronteres”.
Des d’avui i fins al 9 de setembre ja es poden escollir les persones candidates mereixedores del premi Banyolí de l’Any 2026. La ciutadania pot participar en l’elecció del candidat o candidata enviant les seves propostes a través del web de l’Ajuntament de Banyoles o a través de l’aplicació mòbil del consistori.
Des d'Albert Serra als Amics de Sant Aniol d'Aguja
Fins ara, han estat reconeguts amb el premi Banyolí de l'Any el cineasta Albert Serra (2009); el cardiòleg Josep Brugada (2010); el dissenyador Andreu Carulla (2013); el campió olímpic Oriol Cardona (2019); la futbolista Fatou Kanteh (2022); o l'associació Els Amics de Sant Aniol d’Aguja (2025).
Els premiats d'aquesta edició es donaran a conèixer en un acte que se celebrarà el 18 de setembre a les vuit del vespre a l’Auditori l’Ateneu de Banyoles.
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