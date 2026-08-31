Paneque diu que el diàleg amb ajuntaments sobre el nou telecabina de Vallter "ha anat molt bé" i que "es va avançant"
La consellera dona per finalitzades les xerrades informatives amb el territori i diu que FGC segueix amb el projecte
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha fet una valoració positiva de les xerrades que s'han fet, juntament amb FGC, amb els alcaldes del Ripollès sobre el futur telecabina de Vallter. També s'han fet sessions informatives obertes a la ciutadania i a empresaris de la zona aquest estiu. "És un procés que ha anat molt bé, han estat mesos de diàleg amb els ajuntaments per trobar un projecte que s'ajusti a les diferents voluntats i necessitats que hi havia des del territori", ha afirmat en una visita a Vall de Núria. La consellera ha explicat que FGC ja segueix avançant. El projecte, que es va anunciar el gener del 2025 amb l'inici de la tramitació urbanística i ambiental, compta amb l'oposició d'ecologistes i altres agents.
Preguntada per si es contempla fer una consulta ciutadana sobre el projecte, la consellera Paneque ho ha descartat i ha assegurat que no li consta que cap ajuntament de la comarca s'ho plantegi. "El nostre diàleg és directament amb veïns, però també a nivell institucional amb els ajuntaments", ha afirmat.
- Golejada a Montilivi per esvair els mals (5-2)
- Una dona de 49 anys, evacuada al Trueta després d'un xoc frontal entre dues bicicletes a Cruïlles
- Denuncien llançaments de bales en un carrer de Girona: «Una em va passar fregant el cap»
- «Mai no ens rendirem»: el llegat de Gabi Villarrubia torna a la Fosca de Palamós
- Un home ferit per un tret a la cama en ple carrer de Salt després d'un incident en un pis
- Gimnasos femenins: entrenar sense complexos ni tabús
- El Bisbat de Girona cedeix esglésies a altres confessions religioses
- Una fotografia captada a Llançà, guanyadora del MedFoto 2026