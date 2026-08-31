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Paneque diu que el diàleg amb ajuntaments sobre el nou telecabina de Vallter "ha anat molt bé" i que "es va avançant"

La consellera dona per finalitzades les xerrades informatives amb el territori i diu que FGC segueix amb el projecte

El president del Consell Comarcal del Ripollès, Amadeu Rosell, amb la consellera Paneque i el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Carles Ruiz

El president del Consell Comarcal del Ripollès, Amadeu Rosell, amb la consellera Paneque i el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Carles Ruiz / Lourdes Casademont (ACN)

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Lourdes Casademont / ACN

Lourdes Casademont / ACN

Queralbs

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha fet una valoració positiva de les xerrades que s'han fet, juntament amb FGC, amb els alcaldes del Ripollès sobre el futur telecabina de Vallter. També s'han fet sessions informatives obertes a la ciutadania i a empresaris de la zona aquest estiu. "És un procés que ha anat molt bé, han estat mesos de diàleg amb els ajuntaments per trobar un projecte que s'ajusti a les diferents voluntats i necessitats que hi havia des del territori", ha afirmat en una visita a Vall de Núria. La consellera ha explicat que FGC ja segueix avançant. El projecte, que es va anunciar el gener del 2025 amb l'inici de la tramitació urbanística i ambiental, compta amb l'oposició d'ecologistes i altres agents.

Preguntada per si es contempla fer una consulta ciutadana sobre el projecte, la consellera Paneque ho ha descartat i ha assegurat que no li consta que cap ajuntament de la comarca s'ho plantegi. "El nostre diàleg és directament amb veïns, però també a nivell institucional amb els ajuntaments", ha afirmat.

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