Retards d’uns 20 minuts a l’R11 i l’RG1 per robatori de cable entre les estacions de Figueres i Sant Miquel de Fluvià
Rodalies informa que la circulació de trens recuperarà “progressivament” els seus horaris habituals
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Un robatori de cable entre les estacions de Figueres i Sant Miquel de Fluvià de les línies R11 i RG1 està provocant retards d’uns 20 minuts, segons han informat Adif i Rodalies aquest dilluns al matí. La companyia ferroviària ha detallat que la incidència ja s’ha resolt i que espera que recuperi “progressivament” els seus horaris habituals. Personal del gestor de la infraestructura ferroviària ha treballat per resoldre l’afectació.
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