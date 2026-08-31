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Retards d’uns 20 minuts a l’R11 i l’RG1 per robatori de cable entre les estacions de Figueres i Sant Miquel de Fluvià

Rodalies informa que la circulació de trens recuperarà “progressivament” els seus horaris habituals

Un dels trens de la línia R11, al seu pas per Figueres.

Un dels trens de la línia R11, al seu pas per Figueres. / MAIRENA RIVAS

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ACN

ACN

Girona

Un robatori de cable entre les estacions de Figueres i Sant Miquel de Fluvià de les línies R11 i RG1 està provocant retards d’uns 20 minuts, segons han informat Adif i Rodalies aquest dilluns al matí. La companyia ferroviària ha detallat que la incidència ja s’ha resolt i que espera que recuperi “progressivament” els seus horaris habituals. Personal del gestor de la infraestructura ferroviària ha treballat per resoldre l’afectació.

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