Vall de Núria genera més de 908.000 KWh d’energia geotèrmica el primer semestre de 2026
La consellera Paneque remarca que és la primera estació oberta tot l'any i un model d'adaptació al canvi climàtic
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Vall de Núria al Ripollès segueix avançant en el projecte pilot d'Ecovall que impulsa FGC. Aquest primer semestre del 2026, l'estació ha generat més de 908.000 KWh d'energia geotèrmica, una dada que, segons FGC, permet consolidar l'aposta per les energies renovables i la preservació d'un espai amb un alt valor ambiental i un gran atractiu turístic. La consellera de Territori, Sílvia Paneque ha subratllat la importància d'"adaptar" les estacions de muntanya al canvi climàtic i fer-les viables tot l'any i ha recordat que aquesta és la primera que està oberta els 365 dies i, per tant, un model a seguir. D'altra banda, el cremallera ha tingut un 7,9% més de passatgers de gener a juliol respecte el mateix període de l'any passat.
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