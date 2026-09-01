Els càmpings de la Costa Brava consoliden el seu lideratge a l'Estat i trenquen la barrera de l'estacionalitat
L'Associació de Càmpings de Girona ho atribueix a factors com el lideratge en confort o sostenibilitat mentre es reivindiquen com a punt de partida d'experiències al territori
Girona és la destinació de càmping líder a l’Estat espanyol. Així ho corroboren les últimes dades, corresponents al juliol de 2026, que situen la Costa Brava en primera posició amb més de 2,2 milions de pernoctacions. A més, Torroella de Montgrí i Calonge són els dos punts turístics amb més pernoctacions en càmpings de tot Espanya, per davant de Benidorm.
De fet, fa molts anys que Girona lidera en volum de places i pernoctacions. Les dades de l'Institut Nacional d’Estadística (INE), confirmen que la Costa Brava ha estat la destinació de càmping preferida de l’Estat durant almenys dotze estius complets des del 2013. Segons les últimes dades disponibles de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), corresponents a 2025, la marca turística Costa Brava té 108 càmpings, amb una capacitat total de 119.952 places.
El president de l’Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, creu que un dels factors és l’encant de la zona: «El paisatge de la Costa Brava és únic. En molts casos ens manca autoestima a l’hora de valorar el nostre destí. El mosaic de paisatge que tenim aquí és extraordinari i ens fa molt singulars». A més, assegura que les guies més prestigioses situen a Girona com una de les grans destinacions de càmping d’Europa. «Els càmpings estan preparats, milloren permanentment i això té un retorn amb clients», afirma.
Els càmpings gironins són el punt de partida de qualsevol experiència al territori, en unes comarques turísticament molt potents
A més, assegura que són líders en temes com la sostenibilitat o el confort. «El sector ha estat capaç d’avançar-se a les necessitats dels clients i els càmpings gironins estan plenament alineats amb la demanda del client actual. El confort dels allotjaments o les experiències que generen en són alguns exemples», apunta. Tot i això, Gotanegra subratlla el que creu que els fa diferents: «Els càmpings gironins no són un producte d’allotjament. Són el punt de partida de qualsevol experiència al territori, en unes comarques turísticament molt potents».
Trencar la barrera de l’estacionalitat
El president de l’Associació de Càmpings de Girona explica que han aconseguit trencar la barrera de l’estacionalitat i que cada cop es creix més fora dels mesos d’estiu. «En aquest moment els càmpings gironins tenen 210 dies de mitjana de funcionament. N’hi ha que funcionen 6, 7 o 8 mesos, o tot l’any». En aquest sentit, assegura que el fet de trencar aquesta barrera també fa que cada cop puguin millorar més la qualitat dels serveis. «El personal cada cop té feina durant més temps, es pot professionalitzar més i està més preparat. En conseqüència cada cop tenim més qualitat, que és el que vol el client». De fet, el nombre més important de pernoctacions s’està fent als càmpings de més categoria. Gotanegra considera que això vol dir que el client cada cop és més exigent, i assegura que «Girona està a l’alçada».
A partir d’ara, hi ha possibilitats de créixer d’una manera completament desestacionalitzada
Des de l'Associació asseguren que els càmpings estan en màxims històrics d’ocupació, «tenint en compte que no s’estan produint per la temporada alta sinó per la temporada baixa». Expliquen que durant els mesos d’estiu el creixement és poc important, i que on augmenta considerablement és a tota la pre i post temporada. «L’ocupació del mes de juliol ronda de mitjana el 65% i és molt difícil anar a més perquè hi ha molt poc país emissor de turisme que faci vacances durant la primera quinzena. Però sí que hi ha hagut un creixement molt important el primer semestre de l’any i esperem que també n’hi hagi al final del tercer trimestre. A partir d’ara, hi ha possibilitats de créixer d’una manera completament desestacionalitzada», assenyalen.
Per això, segons Gotanegra, l’objectiu de cara als propers anys és desestacionalitzar el màxim possible i «continuar sent el punt de partida de qualsevol de les experiències turístiques possibles de les comarques de Girona».
Sis càmpings de Sant Pere Pescador entre els 15 primers de l'Estat
Segons el rànquing PiNCAMP Most Wanted 2026 dels càmpings més populars d’Espanya entre els campistes alemanys, sis càmpings de Sant Pere Pescador se situen entre els 15 primers de l'Estat. La classificació, elaborada a partir de les visualitzacions registrades al web entre gener i juliol, situa el càmping Aquarius al capdavant, seguit de l'Àmfora, La Ballena Alegre, Las Dunas, La Gaviota i Les Palmeres. També hi figura el Nàutic Almata, de Castelló d’Empúries.
Ocupacions «molt bones» també en els apartaments turístics
Els apartaments turístics i les cases de vacances a les comarques gironines també han tingut aquest estiu unes ocupacions «molt bones», força semblants a les de l'any passat. La presidenta de l'Associació Turística d'Apartaments (ATA), Esther Torrent, explica que el juny es va tancar amb una ocupació del 54% i el juliol amb un 83%, que són dos punts més que l'any anterior. Torrent calcula que a l'agost l'ocupació rondarà entre el 95 i 97%, és a dir, plena ocupació. Pel mes de setembre es preveuen xifres d'entre el 45% i 55%, en aquest cas sobretot de públic estranger sènior que ve a passar estades més llargues a la Costa Brava i a les comarques gironines.
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