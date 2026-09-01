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Un estudi de l'IDIBGI conclou que la relació entre la microbiota i els símptomes de la depressió és diferent entre sexes

Els resultats reforcen la importància d'incorporar la perspectiva de sexe en la recerca en salut mental

Espais de l'IDIBGI, al parc hospitalari Martí i Julià de Salt

Espais de l'IDIBGI, al parc hospitalari Martí i Julià de Salt / IDIBGI

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ACN

ACN

Girona

Un estudi liderat per investigadors de l'Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) conclou que la relació entre la microbiota intestinal i els símptomes de la depressió són diferents entre homes i dones. A partir dels resultats de l'anàlisi de 802 persones -419 dones i 383 homes-, els investigadors assenyalen la importància d'incorporar la perspectiva de gènere en la recerca de la salut mental. L'objectiu ha estat el d'explorar la relació entre la microbiota, els metabòlits plasmàtics derivats del triptòfan (un aminoàcid essencial en processos relacionats amb el funcionament del cervell) i els símptomes depressius, valorant factors com l'alimentació, el tabaquisme, el consum d'alcohol i l'activitat física.

Els resultats de l'estudi dels doctors José Manuel Fernández-Real i Jordi Mayneris-Perxachs s'han publicat a la revista npj Biofilms and Microbiomes i mostren diferències significatives entre dones i homes tant en el perfil metabòlic com en les associacions amb la simptomatologia depressiva. En les dones es van detectar concentracions més elevades de determinats metabòlits derivats del triptòfan, com ara l'àcid indol-3-acètic produït per la microbiota intestinal, i nivells més baixos de trigonel·lina, un compost natural present en diversos aliments d'origen vegetal.

A partir de models d'aprenentatge automàtics, els investigadors van observar que aquests metabòlits s'associaven amb una major o menor severitat dels símptomes depressius. En els homes, en canvi, només un dels metabòlits analitzats mostrava una associació amb una menor simptomatologia depressiva.

Una de les troballes més destacades és la identificació, únicament en dones, d'una relació entre la simptomatologia depressiva i la presència de determinats microorganismes intestinals productors de metà. Aquests microorganismes també es van associar amb gens implicats en el metabolisme del triptòfan i en la producció dels seus metabòlits, fet que apunta a una possible connexió entre la microbiota intestinal i els mecanismes biològics relacionats amb la depressió.

Segons els investigadors, els resultats suggereixen que la interacció entre la microbiota intestinal i el metabolisme del triptòfan podria contribuir a explicar part de les diferències biològiques observades entre dones i homes en relació amb la depressió. Tot i que l’estudi descriu associacions que caldrà validar en futurs treballs, les troballes aporten noves pistes sobre els mecanismes implicats en aquest trastorn i podrien contribuir al desenvolupament de futures estratègies de medicina personalitzada en salut mental.

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L’estudi ha estat liderat pels investigadors de l’IDIBGI José Manuel Fernández-Real i Jordi Mayneris-Perxachs amb la participació d’investigadors de la Universitat de València i d’altres institucions científiques estatals i internacionals.

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