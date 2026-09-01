Fòrum dels Municipis: consulta el programa i els ponents
La jornada reunirà alcaldes i experts el 16 de setembre a l’Auditori Palau de Congressos de Girona
INSCRIU-TE A LA JORNADA
Diari de Girona celebrarà el pròxim 16 de setembre la primera edició del Fòrum dels Municipis de Girona, una jornada que reunirà alcaldes, representants institucionals i experts per analitzar alguns dels principals reptes que afronten actualment els municipis gironins. L’habitatge, la mobilitat, la seguretat, la gestió de l’aigua i els residus centraran les quatre taules rodones del programa.
La jornada començarà a les 9.30 hores amb la benvinguda del director de Diari de Girona, Josep Callol, i la intervenció institucional del president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer. A continuació, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, pronunciarà el parlament institucional d’obertura.
La primera taula, dedicada a l’habitatge, el sensellarisme i el paper del Pla de Barris, comptarà amb Miquel Noguer, en qualitat d’alcalde de Banyoles; l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, i el director de Benito Urban, Mateu Homs. El debat estarà moderat pel subdirector de Diari de Girona, Oriol Puig.
La mobilitat i les infraestructures protagonitzaran el segon debat, amb els alcaldes d’Olot, Agustí Arbós; Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, i l’Escala, Josep Bofill, juntament amb el gerent de Moventis SARFA, Christian Busquets.
El programa continuarà amb una taula sobre seguretat i benestar comunitari, en què participaran l’alcaldessa de Roses, Sílvia Ripoll; els alcaldes de Figueres, Jordi Masquef, i Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, i la cap de la Regió Policial de Girona dels Mossos d’Esquadra, Sílvia Catà.
La darrera taula abordarà els reptes de les ciutats sostenibles, la gestió de l’aigua, els residus i els serveis urbans, amb els alcaldes de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, i Camprodon, Xavier Guitart; la directora general de GBI Paprec, Marta Ciurana, i el responsable de Catalunya Nord d’Aqualia, Jordi Johé.
El Fòrum dels Municipis neix amb la voluntat de convertir-se en un espai de debat i intercanvi d’experiències al voltant del municipalisme, posant en comú solucions als reptes que comparteixen els pobles i ciutats de les comarques gironines. La jornada acabarà a les 13 hores amb un còctel i un espai de networking.
Organitzat per Diari de Girona i Prensa Ibérica, el Fòrum dels Municipis compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona i el patrocinidels ajuntaments de Girona, Figueres, Olot, Lloret de Mar, Banyoles, Roses, Sant Feliu de Guíxols, Calonge i Sant Antoni, l’Escala i Camprodon i de les empreses GBI Paprec, Benito Urban i Aqualia.
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