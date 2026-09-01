Girona bat un nou rècord amb 146 places per formar sanitaris residents
L’oferta efectiva creix en cinc places, un 3,5%, mentre que la capacitat acreditada arriba a 149 vacants
Girona tornarà a batre el rècord de places de formació sanitària especialitzada (FSE). La convocatòria publicada pel Ministeri de Sanitat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) preveu 146 places elegibles a les comarques gironines per accedir a la formació el 2027, cinc més que les 141 de l’última convocatòria. L’increment és del 3,5%.
Del total, 104 places corresponen a Medicina (MIR), 33 a Infermeria (IIR), quatre a Farmàcia (FIR), tres a Psicologia Clínica (PIR), una a Biologia (BIR) i una a Radiofísica Hospitalària. No n’hi ha cap de Química. Pel que fa al conjunt de l’Estat, Sanitat ofereix 12.850 places, un 3,9% més que l’any anterior. La convocatòria és la més àmplia aprovada fins ara i suma 484 places més que l’anterior. Des del 2018, l’oferta de formació sanitària especialitzada ha crescut en 4.448 places, un 53%, en un context marcat per la necessitat d’ampliar la capacitat de formació de nous professionals sanitaris.
El Trueta concentra 52 places elegibles de formació sanitària especialitzada: 46 de Medicina, quatre de Farmàcia, una de Biologia i una de Radiofísica Hospitalària. Entre les especialitats mèdiques destaquen les quatre places d’Anestesiologia i Reanimació i de Radiodiagnòstic; les tres de Cardiologia, Medicina Intensiva, Medicina Interna i Oncologia Mèdica, i les dues de Medicina d’Urgències i Emergències, Hematologia, Pneumologia i Neurologia; entre altres especialitats.
A banda del Trueta, el BOE recull 41 places de la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària Girona ICS, que agrupa diferents centres d’atenció primària de la regió sanitària vinculats a l’Institut Català de la Salut. D’aquestes, 33 són de Medicina Familiar i Comunitària i vuit d’Infermeria Familiar i Comunitària. També s’ofereixen dues places de Salut Laboral, sis d’Obstetrícia i Ginecologia —dues MIR i quatre de llevadora— i sis de Pediatria —quatre MIR i dues d’Infermeria Pediàtrica— en unitats docents vinculades al Trueta.
A la Fundació Salut Empordà, ens que gestiona l'hospital de Figueres, s’ofereixen vuit places: una de Medicina Interna, una d’Obstetrícia i Ginecologia, dues de llevadora, dues de Geriatria i dues d’Infermeria Geriàtrica. Per altra banda, els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE), ens que gestiona l'hospital de Palamós, arriba a les 16, una més que l’any passat: una de Medicina Interna, 13 d’Atenció Familiar i Comunitària —set MIR i sis IIR— i dues d’Obstetrícia i Ginecologia, una MIR i una de llevadora.
L'Institut d'Assistència Sanitària manté 15 places. Tretze corresponen a la Xarxa de Salut Mental: quatre de Psiquiatria, una de Psiquiatria Infantil i de l’Adolescència, cinc d’Infermeria de Salut Mental i tres de Psicologia Clínica. Les altres dues són de llevadora vinculades a l’hospital Santa Caterina.
149 d'acreditades, però 146 d’elegibles
La convocatòria diferencia entre places acreditades i elegibles. Les primeres indiquen la capacitat formativa autoritzada dels centres, mentre que les segones són les que realment poden escollir els aspirants. Aquest any Girona té 149 places acreditades i 146 d’elegibles; l’any passat eren 145 i 141, respectivament. Així, l’oferta efectiva augmenta en cinc places, un 3,5%, mentre que la capacitat acreditada creix en quatre.
En paral·lel, el Departament de Salut mantindrà el 2026 i el 2027 els incentius per captar residents de Medicina Familiar i Comunitària i d’Infermeria de Salut Mental, especialment en territoris amb més dificultats de cobertura. Les quanties per al 2026 van dels 5.516 euros anuals per resident fins als 9.929 depenent de la zona de difícil cobertura. Les zones més allunyades de les àrees metropolitanes reben més incentius. El Govern hi destinarà 13,49 milions d’euros.
Aquesta mesura se suma al programa per atraure i fidelitzar professionals als equips d’atenció primària de difícil cobertura, amb incentius de fins a 7.731 euros anuals per a metges de família i pediatres i de 6.132 euros per a infermeres i treballadors socials.
Segon any consecutiu sense examen a Girona
Girona tampoc recuperarà la condició de seu de les proves de formació sanitària especialitzada. Serà el segon any consecutiu sense proves a Girona després que Sanitat eliminés la seu gironina en l’última convocatòria. La decisió va provocar les queixes de sindicats com Satse, que van denunciar que obligava els aspirants gironins a desplaçar-se fins a Barcelona i que suposava «un nou pas enrere en l’equitat territorial». Fins aleshores, Girona era l’única ciutat catalana, a banda de Barcelona, que mantenia una seu pròpia. Per altra banda, el Partit Popular de Catalunya ha reclamat recentment al Parlament una proposta de resolució perquè Girona recuperi la seu de les proves d’accés a la Formació Sanitària Especialitzada (FSE).
L’examen es farà el 23 de gener de 2027 en 26 localitats de l’Estat i Barcelona tornarà a ser l’única seu de Catalunya. La prova constarà de 200 preguntes més deu de reserva i tindrà una durada de quatre hores i mitja.
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