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Junts de Ripoll tanca la seu que va inaugurar el desembre passat

El partit vol obrir-ne una de nova al carrer Mossèn Cinto

Militants i simpatitzants de Junts durant la inauguració de desembre.

Militants i simpatitzants de Junts durant la inauguració de desembre. / Junts Ripoll

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Jordi Remolins

Jordi Remolins

Ripoll

La nova seu que Junts va inaugurar el mes de desembre a la plaça Clavé de Ripoll, ja fa tres mesos que està inactiva. Després de menys de mig any de disposar-ne el partit independentista la va tancar perquè el propietari de l’edifici volia vendre’n els baixos i fer una reforma de l’immoble. El portaveu del partit i proper candidat a les municipals ripolleses, Ferran Raigon, afirma que “no podíem assumir el cost de tota aquesta operació, i vam preferir buscar una nova ubicació”. Inicialment, la intenció és obrir un nou local al carrer Mossèn Cinto Verdaguer, també al barri vell del municipi. En la inauguració de la seu que va fer-se al desembre, es va comptar amb la presència del secretari general del partit, Jordi Turull, a banda d’altres representants nacionals i locals del partit.

Junts disposava fins fa uns anys d’una seu permanent que van mantenir durant una dècada, a la zona de la Font Viva, i per l’anterior cursa electoral municipal van tindre’n una de també efímera al carrer Sant Pere. El nou local on es vol instal·lar Junts a partir de la tardor, s’anunciarà en les pròximes setmanes, i serà en règim de lloguer.

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