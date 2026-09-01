MERCAT DE FITXATGES
Rescaten a un home ferit mentre feia senderisme a la Vall d'en Bas
L’excursionista, que anava sol, s’ha lesionat el turmell al camí que baixa del Puigsacalm cap a les Preses i ha hagut de ser evacuat pels GRAE amb helicòpter
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Els Bombers han rescatat aquest dimarts a la tarda un excursionista que s’havia lesionat el turmell mentre feia senderisme tot sol a Les Preses. L’avís s’ha rebut a les 17:01 hores i fins al lloc s’hi ha desplaçat el Grup d’Actuacions Especials (GRAE) amb l’helicòpter infermer per rescatar-lo.
L’home es trobava en el camí que baixa del Puigsacalm cap a les Preses, a prop del refugi Emili Triadú, i no podia continuar la ruta a causa de la lesió. Els efectius dels GRAE l’han carregat i l’han evacuat fins al parc de Bombers d’Olot.
Un cop al parc, els bombers han esperat l’arribada del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que s’ha fet càrrec de l’excursionista per fer-li la valoració corresponent.
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