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Rescaten a un home ferit mentre feia senderisme a la Vall d'en Bas

L’excursionista, que anava sol, s’ha lesionat el turmell al camí que baixa del Puigsacalm cap a les Preses i ha hagut de ser evacuat pels GRAE amb helicòpter

El nou helicòpter dels Bombers al parc d'Olot, que és seu dels GRAE.

El nou helicòpter dels Bombers al parc d'Olot, que és seu dels GRAE. / Bombers de la Generalitat

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Pau Cambronero

Pau Cambronero

Els Bombers han rescatat aquest dimarts a la tarda un excursionista que s’havia lesionat el turmell mentre feia senderisme tot sol a Les Preses. L’avís s’ha rebut a les 17:01 hores i fins al lloc s’hi ha desplaçat el Grup d’Actuacions Especials (GRAE) amb l’helicòpter infermer per rescatar-lo.

L’home es trobava en el camí que baixa del Puigsacalm cap a les Preses, a prop del refugi Emili Triadú, i no podia continuar la ruta a causa de la lesió. Els efectius dels GRAE l’han carregat i l’han evacuat fins al parc de Bombers d’Olot.

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Un cop al parc, els bombers han esperat l’arribada del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que s’ha fet càrrec de l’excursionista per fer-li la valoració corresponent.

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