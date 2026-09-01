Sant Miquel de Campmajor demana a Telefónica que retiri les línies en desús per evitar més robatoris de cable al poble
L'Ajuntament avisa que el residu ha provocat accidents amb animals i maquinària i la companyia es posa a disposició
Sant Miquel de Campmajor demana a Telefònica que retiri tot el cablejat en desús de les línies que passen pel municipi, per evitar així que es produeixin més robatoris de coure. L'Ajuntament assenyala que els lladres aprofiten per emportar-se el botí perquè el poble és "molt disseminat" i passen desapercebuts. El problema és que deixen tot el residu plàstic que envolta el cable "al mig dels camps". Això ha provocat problemes amb maquinària agrícola que es fa malbé perquè s'enganxa, però, també s'han trobat que hi ha animals que s'han menjat el plàstic i, a conseqüència d'haver-lo ingerit, han emmalaltit i, en alguns casos, han mort. El consistori denuncia la "total impunitat" de Telefónica i demana a l'Estat que actuï.
Des de fa un parell d'anys, els pagesos de Sant Miquel de Campmajor pateixen un problema que ha anat en augment i que té a veure amb el robatori de cable de coure. Arran de la normativa europea a dictaminar que les línies de telefonia per cable s'havien de deixar d'utilitzar, han augmentat els robatoris i ja és habitual que els agricultors i ramaders es trobin el plàstic que embolcalla el coure als camps i boscos del municipi i d'altres propers com Mieres.
De fet, és aquest residu el principal maldecap pel sector. El problema és que, a vegades el pagès no veu el plàstic i el trinxa amb el tractor. Això provoca, d'una banda, avaries a la maquinària del pagès i de l'altra que el residu quedi a disposició del bestiar que en menja i els provoca malalties i, en alguns casos, la mort.
Però a banda, la problemàtica suposa també un problema mediambiental "important" perquè el residu queda al mig del camp o del bosc i al final ha de ser el propietari qui retiri "un material que és de Telefónica". A això cal sumar que hi ha molts pals de la llum que cauen o queden a punt de caure en perdre la tensió que li genera el cable, amb el risc que suposa.
Serrà reconeix que Telefònica està reposant alguns d'aquests pals, però no aquells que han caigut. Això fa que aquells cables que els lladres encara no han robat o que deixen perquè no porten coure queden molt destensats i pot provocar que els tractors s'enganxin quan el pagès feineja si no el veu.
"Impunitat absoluta"
L'alcalde de Sant Miquel de Campmajor carrega contra "la impunitat absoluta" de Telefònica per no retirar tota la infraestructura que ha quedat obsoleta i assenyala que no és només al seu municipi. En aquest sentit, Serrà, que també és vicepresident de l'Associació de Micropobles de Catalunya (AMC), argumenta que passa "a tot arreu" i que els municipis petits de menys de 500 habitants tenen recursos limitats i solen tenir grans extensions de terreny, amb disseminats.
"Si una normativa europea obliga a retirar un sistema, l'empresa propietària és la responsable de treure-la. Això ja ho hem denunciat diverses vegades i és un problema greu de país, però ningú fa res", lamenta Serrà. L'alcalde reclama que s'actuï i que Telefònica retiri tota la instal·lació. "Tenim problemes de cobertura, problemes d'internet i a sobre ens deixen la merda aquí", conclou.
Telefònica es posa a disposició
Per la seva banda, la companyia ha assenyalat que es posa a la disposició de l'Ajuntament per a atendre, a través dels canals habituals, qualsevol petició del consistori. Telefònica assenyala que el seu objectiu és "resoldre la situació amb la major celeritat possible".
A banda, l'empresa ressalta que, malgrat haver sofert un robatori de cablejat de coure, manté la connectivitat, tant fixa com mòbil, en el municipi de Sant Miquel de Campmajor. Val a dir que segons la legislació actual, l'empresa no està obligada a retirar la instal·lació, si bé es posa a disposició del consistori.
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