Uns 140 investigadors es reuneixen a Banyoles per treballar sobre l'impacte dels llacs arreu del món
El canvi climàtic és un dels principals focus de treball en un congrés que s'allargarà una setmana
Uns 140 investigadors d'arreu del món es reuneixen aquesta setmana a Banyoles per treballar sobre l'impacte dels llacs en l'ecologia. Es tracta del congrés GLEON que per primera vegada a la història es fa a Banyoles. La investigadora del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, Núria Catalan, explica que "per primera vegada" el congrés compta amb grups de treball de quinze persones que permetran identificar idees de projectes de recerca que els investigadors puguin desenvolupar més endavant. El canvi climàtic, l'increment de la temperatura de l'aigua o el creixement de les algues són alguns dels temes que tractaran els grups de treball del congrés, que s'acabarà aquest divendres 4 de setembre.
El congrés internacional de llacs que organitza la xarxa GLEON va arrencar oficialment dissabte amb l'arribada dels primers membres de la trobada. Al llarg d'aquesta setmana els 140 participants treballaran en idees de projectes d'investigació que es puguin desenvolupar arreu del món vinculats a l'ecologia i l'impacte en els llacs.
La investigadora del CEAB, Núria Catalan, detalla que fins ara el congrés es basava "en asseure's i escoltar un ponent" però l'edició de Banyoles és inovadora perquè separa tots els membres en diferents grups per tractar temes d'interès. "Són preocupacions comunes que prèviament hem detectat", explica Catalan. Ara, es posaran a debat en grups d'unes quinze persones i a partir d'aquí es mostraran algunes de les conclusions que s'han acordat per tal que els investigadors puguin estirar el fil i realitzar recerca en aquests àmbits.
Núria Catalan detalla que la majoria d'ells estan vinculats al canvi climàtic. Llacs que pateixen molts canvis de temperatura, capes de gel que es desfan o el creixement massiu d'algues són alguns dels temes que es tractaran aquesta setmana.
La investigadora del CEAB i membre organitzadora del congrés detalla que hi ha "molts impactes de l'activitat turística" que es tractaran de forma indirecta en diferents grups de treball, com ara com es remouen els sediments amb els banyistes o l'increment de l'aportació de nutrients.
Per altra banda, Catalan ha recordat que la xarxa GLEON té "l'estudi més important que demostra l'increment de temperatura dels llacs a tot el món". Aquest estudi permet identificar que el canvi climàtic "està afectant tots els llacs de tot arreu i això té un impacte en les comunitats que hi habiten".
El primer congrés a l'Estat
La xarxa té un miler d'associats d'arreu del món. Això vol dir que uns mil investigadors treballen sobre l'impacte dels llacs en els cinc continents, tot i que aquesta setmana només hi hagi 140 investigadors reunits a Banyoles. El coordinador de la xarxa i també investigador del CEAB, Rafa Mercè, ha explicat que aquesta és la primera vegada que Banyoles acull el congrés i també la primera edició que es fa a l'Estat. "Quan es va plantejar de fer-ho a Espanya tothom va coincidir que calia fer-ho a Banyoles perquè va ser aquí on va néixer l'estudi d'aigües dolces del país", explica Mercè.
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