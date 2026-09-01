Entre vals, preus i llistes: fer números per la tornada a l’escola
Els comerciants gironins noten una campanya d'estiu més distribuïda, amb menys concentració de clients a finals d'agost
La despesa de material escolar puja a Girona, amb famílies que es gasten fins a 500€ per alumne
Amb l’arribada del setembre, les famílies es preparen per a la tornada a l’escola. Aquest any, però, moltes han començat a fer-ho amb mesos d’antelació. La campanya d’estiu a les papereries gironines s’ha distribuït al llarg de l’època estival. Si bé és cert que les últimes setmanes d’agost i les primeres de setembre concentren un gruix més elevat de clients, diversos establiments han detectat un canvi en els hàbits de compra.
La dependenta de Folder Girona, Gemma Franco, ho explica així: “Estem en un moment de més afluència de clients a causa de la campanya escolar, però és cert que respecte altres anys és més degoter. Abans les dues setmanes fortes eren agost i setembre. Teníem cues i cues; ara vas fent.”
Productes i preus
Entre els productes més demanats hi ha les motxilles, els estoigs i el material bàsic de papereria, com llibretes, bolígrafs, subratlladors i material d’escriptura. Una família mitjana sol gastar-se al voltant de 60€ exclusivament en material escolar, tot i que la despesa varia segons les necessitats de cada alumne.
El cost dels llibres de text és superior i varia en funció del curs. "A Primària la mitjana de despesa sol ser d’uns 300 euros per persona. A primer i segon és d’entre 200 i 250 euros. A l’ESO i al batxillerat els preus no baixen dels 300 euros, amb pics de fins a 500", explica la gestora de la llibreria Empúries, Montse Duran, que també assenyala que enguany han notat una pujada dels preus.
Les famílies també perceben aquest increment. Verònica Pajon ha anat a comprar material per als seus dos fills, un que començarà I5 i una altra que farà tercer d’ESO. "Depèn d’on vagis, els preus canvien. Tot és una mica més car cada any", explica. La família, que ha utilitzat el val escolar, ja s’ha gastat uns 200 euros entre llibres, material i altres despeses vinculades a l’escola.
El val escolar canvia la manera de comprar
El val escolar també està modificant la manera com es distribueixen les compres a la demarcació. Alguns comerciants expliquen que els centres educatius gestionen directament els vals i, en alguns casos, concentren part de la venda de material, pactant preus amb els proveïdors.
A Alfil Be Sant Narcís, el propietari, Joan Benach, explica que enguany ha disminuït la demanda de determinat material perquè “els col·legis es queden els vals i fan venda de material des del mateix centre”. La botiga treballa amb diverses escoles del barri i ha detectat que les compres s’han fet de manera molt esglaonada durant l’estiu.
Aquesta visió també la comparteixen des de Folder Girona. “El val el validen familiars amb noms de l’alumne i moltes famílies se’ls queden”. La majoria dels clients que van a comprar a la botiga, es gasten els 60€ del val i hi afegeixen una quantitat moderada. "A la gent li costa gastar, van a buscar el més barat", afegeix Franco.
A la llibreria Empúries, en canvi, expliquen que el val ja està plenament incorporat als hàbits de compra després de tres anys d’aplicació. Les famílies poden triar si fan directament la comanda o si ho gestiona l’escola, i l’establiment ha detectat un augment dels pagaments íntegres i de les comandes a través de la web. Una part important de les famílies fa els encàrrecs amb antelació i passa posteriorment a recollir els lots ja preparats. La gestora de l’establiment, Montse Duran, explica que cada vegada hi ha menys clients que entren a la botiga simplement per mirar què troben. En canvi, han augmentat els encàrrecs previs i les comandes en línia. Segons Empúries, el sistema també pot frenar la venda immediata, perquè la compra deixa de ser un procés ràpid.
Per a algunes famílies, el val continua sent una ajuda important. Joana Trias començarà enguany primer de batxillerat i explica que s’han gastat uns 50 euros en material i 190 euros en llibres. "És el primer any que no tenim val, ja que a batxillerat no n’hi ha, però abans l’utilitzàvem sempre", explica.
Les famílies ajusten el consum
La despesa final varia també segons l’edat dels alumnes i el material que els demana cada centre. Marta Boixader ha anat a comprar motxilles per a les seves filles, de tres i cinc anys. "Ens gastarem com a molt 50 euros per motxilla", explica. En aquestes edats, assegura, les escoles proporcionen bona part del material i encara no disposen del val escolar.
En el cas de Marta Pagès, els seus fills tenen set i deu anys. La família ha utilitzat el val escolar per als llibres i ara completa la resta de la llista de material. "Hem gastat uns 70 euros per cap en material i uns 100 euros per cap en llibres, més o menys. El material cada any és més car", explica. La família ha comprat pentagrames, carpetes i material de dibuix, entre altres productes. La tendència, segons les papereries, és que els clients comparin més els preus i prioritzin els productes necessaris.
Torna l'escriptura
A Stein, Ferran Carreras assenyala alguns canvis en els hàbits de consum respecte dels darrers anys. Després d’un període en què la informàtica havia guanyat pes, enguany ha tornat a créixer la demanda de material d’escriptura, agendes i productes de dibuix a la botiga. També han recuperat protagonisme alguns productes que havien quedat més arraconats, com els compassos i el material de dibuix, mentre que les llibretes s’han substituït en alguns centres per la carpeta d'anelles. Tot i això, la tecnologia no ha fet desaparèixer el material tradicional. A la llibreria Empúries asseguren que els canvis tenen poca incidència sobre els seus productes principals. La tecnologia, però, no ha fet desaparèixer el material tradicional. Carreras assegura que els canvis tecnològics tenen poca incidència sobre els seus productes principals, mentre que a Alfil Be Sant Narcís han detectat peticions puntuals de cascos i memòries USB, tot i no ser productes especialment rellevants dins la campanya.
Una campanya més distribuïda
En conjunt, els comerciants descriuen una campanya més distribuïda en el temps. Les compres ja no es concentren exclusivament en les últimes setmanes d’agost i els primers dies de setembre, sinó que moltes famílies avancen els encàrrecs i aprofiten els mesos d’estiu per preparar la tornada a les aules. Els establiments també han detectat una consolidació de la compra per internet, amb famílies que arriben amb la llista preparada i recullen posteriorment els lots. Una tendència que, segons les papereries, contribueix a repartir la feina i a evitar el tradicional pic de vendes de finals d’agost.
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