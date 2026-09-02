Les PAU extraordinàries reuneixen 772 estudiants a Girona, un 15% més que l’any passat
Les proves, que es realitzen al Campus de Montilivi de la UdG, s'allargaran durant tres dies, amb les llengües com a assignatures amb més estudiants
Un total de 772 estudiants s’han inscrit a la convocatòria extraordinària de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) a Girona, que ha començat aquest dimarts al Campus de Montilivi de la Universitat de Girona (UdG). La xifra representa un augment del 15% respecte de l’any passat, quan es van examinar 668 alumnes.
Tots els estudiants faran les proves a les aules de la Facultat d’Economia i Empresa, i aquestes tindran una durada de tres dies.
La coordinadora de les PAU, Manuela Hidalgo explica que l'increment d'inscrits no implica que gran part de l’alumnat no superés les proves en la fase ordinària. “Al setembre hi ha una mica més de variabilitat. És una convocatòria amb menys estudiants, alguns venen a pujar nota, i d’altres a repetir totes les proves”, comenta. D’altra banda, la coordinadora fa incís en el fet que a vegades alguns dels inscrits “s’ho repensen” i no acaben assistint a l'examinació.
Les llengües acumulen la major part d’inscrits
Català, castellà i anglès són les assignatures que concentren més estudiants. En la primera jornada, la prova de Llengua castellana i literatura ha reunit 333 inscrits, mentre que Anglès n’ha sumat 329. Pel que fa a Llengua Catalana i Literatura, l’examen tindrà lloc el divendres, i preveu l’assistència d’uns 331 alumnes.
Tres dies de proves
Al matí, la primera etapa ha arrancat amb Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera i diverses matèries de modalitat, entre les quals Física, Geografia i Geologia i Ciències Ambientals. Dijous serà el torn d’assignatures com Història, Història de la Filosofia, Matemàtiques i Biologia, mentre que divendres es tancarà la convocatòria amb les proves de Llengua catalana i literatura, Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials, Química i altres matèries específiques.
Joan Carbonell, estudiant de batxillerat científic i tecnològic, es presenta de nou a les PAU després d'haver-les fet al juny. Carbonell volia accedir a la carrera de biotecnologia, però no va aconseguir la plaça i necessita millorar la nota d'accés. "Ara al setembre faré física, biologia i matemàtiques", explica l'estudiant, que aquest dimarts ja ha fet la primera de les tres proves. Segons Carbonell, l'examen de física ha estat “bastant assequible”, i l'experiència de la convocatòria ordinària ha fet que afronti el procés amb més tranquil·litat. "Abans de començar l’examen no estava tan nerviós com al juny, ja que llavors era una nova experiència", afirma.
L’última convocatòria extraordinària al setembre
La convocatòria d’aquest any es preveu que sigui l’última que es farà al setembre. Catalunya era l’únic territori de la península que mantenia la convocatòria en aquestes dates. A partir de l’any vinent, les proves extraordinàries es traslladaran al mes de juliol, en línia amb el calendari que ja segueixen la resta de comunitats autònomes. Segons Hidalgo, l’avantatge serà que els estudiants catalans que vulguin estudiar fora de Catalunya, podran participar en els processos d'assignació en igualtat de condicions que la resta d'alumnes.
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