L'estany de Banyoles consolida la població de cigonya blanca amb un "rècord" de naixements i supervivència
Es manté la colònia de set nius de l'estanyol del Vilar i hi ha hagut 19 polls que poden sortir del niu
L'estany de Banyoles ha consolidat la seva població de cigonya blanca. Aquest any es mantenen les nou parelles reproductores que des del Consorci de l’Estany es tenien censades: es manté la colònia de set nius a l'estany del Vilar, formada l'any passat, un niu de la llacuna de les cigonyes i un de nou a l'estanyol de ca n'Ordis. A més, hi ha hagut 19 polls que han arribat a l'edat per poder volar del niu, una xifra històrica des que se'n monitoren les dades.
Des del Consorci de l’Estany es fan tres censos durant la primavera per seguir els nius de cigonya blanca que hi ha a l’Estany de Banyoles, una tasca que es fa des de l’any 2006 que és quan es va iniciar el projecte de reintroducció d’aquesta espècie al nostre entorn.
Fruit d’aquest treball en aquest 2026 es mantenen les nou parelles reproductores censades l’any passat, si bé amb alguns canvis.
La colònia de set nius que es va formar a l’estanyol del Vilar es manté havent substituït dos dels nius caiguts. La parella dels Amaradors, que va perdre el niu pels forts temporals de vent de principis d’any, també s’ha reubicat i ara cria en un pollancre de l’estanyol de ca n'Ordis.
Des del Consorci remarquen que els censos constaten que la població de cigonya blanca es manté estable i ben consolidada a l'estany. A més, destaquen que aquests individus es veuen freqüentment en camps de conreu i zones humides de la comarca.
De tots els polls nascuts durant aquest darrer any, com a mínim, 19 han arribat vius a una edat ja ben desenvolupada per a volar del niu, suposant un màxim històric per a l'espai, superant els 10 polls del 2025 i els sis dels anys 2019 i 2024.
Com a fets curiosos d’aquesta temporada hi ha el fet que la parella que criava a la llacuna de Casa Nostra ha canviat d’ubicació. Després d’un primer intent per nidificar a l’estanyol de la Cendra, finalment s’ha instal·lat en un pollancre del rec del Vilar, al costat d’un altre niu i ha tirat endavant dos polls.
Preocupació per la caiguda d'arbres
Tot i les bones xifres, al Consorci de l’Estany els preocupa la caiguda d’arbres de la zona de l’estanyol del Vilar i en certes zones de l’Estany, ja que això provoca que cada temporada hi hagi menys disponibilitat d’espais per a la reproducció de cigonyes.
El pas migratori de cigonyes pel Pla de l’Estany
Les cigonyes realitzen el pas migratori entre el 1 d’agost i el 15 de setembre. En aquestes dates milers de cigonyes creuen de nord a sud Europa fins als seus llocs d’hivernada. Cigonyes nascudes a França, Alemanya i Suïssa, entre altres, volen cap al sud de la Península i Nord d’Àfrica.
Aquest estiu s’han detectat uns 1.500 exemplars en pas per la comarca, algunes de les quals s’han quedat a dormir a la ciutat de Banyoles, o a la vall del Terri. Les cigonyes fan nit sobre edificis alts, grues, arbres, naus industrials, esglésies i altres elements. L’endemà s’agrupen en grans estols a mig matí i aprofitant els corrents tèrmics continuen el seu viatge. Algunes es queden alguns dies per menjar a l’Abocador o a les zones humides de l’entorn de l’Estany de Banyoles, on es refresquen, es netegen i s’alimenten.
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