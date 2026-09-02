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Rescaten un excursionista severament indisposat en una ruta a Queralbs

Els Bombers han activat el Grup d'Actuacions Especials i un helicòpter per evacuar l'home d'una zona de difícil accés pels vehicles terrestres

Imatge arxiu del GRAE esperant l'helicòpter per fer un rescat a Muntanya

Imatge arxiu del GRAE esperant l'helicòpter per fer un rescat a Muntanya / Bombers de la Generalitat

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Pau Cambronero

Pau Cambronero

Els Bombers han rescatat aquest dimecres a la tarda un home de 45 anys que no podia continuar una ruta pel camí dels Enginyers, a Queralbs, després de començar a trobar-se severament indisposat.

L’avís s’ha rebut a les 14:48 hores, quan l’home, que es trobava fent la ruta amb dos companys més, ha començat a patir vòmits, diarrea i un cansament extrem que li impedia continuar caminant, fet que segons apunten, l’esgotament podria haver estat degut a la calor.

Davant la dificultat d’accés per part dels vehicles terrestres a la zona, els Bombers han activat el Grup d’Actuacions Especials (GRAE) i un helicòpter per poder efectuar el rescat. Ja en els llocs indicats, i cap a les 15:17 hores, els serveis d’emergències han localitzat els tres excursionistes des de l’aire. Un cop vistos, els efectius han baixat fins a la zona i han fet un gruatge amb l’helicòpter per extreure l’home del punt on es trobava.

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L’excursionista ha estat traslladat fins a l’heliport de Campdevànol, on ha estat atès pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

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