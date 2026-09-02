La UGT reclama a Renfe que reconsideri el tancament de la base de manteniment a Portbou
El sindicat qüestiona si incompleix els acords de desconvocatòria de vaga després dels accidents de Gelida i Adamuz
La UGT-FeSMC de Catalunya demana a Renfe que “reconsideri la seva decisió i esgoti totes les alternatives” abans de tancar la base de manteniment de Portbou. En un comunicat, el sindicat denuncia que el cessament d’activitat d’un “enclavament ferroviari fronterer estratègic” suposarà “la pèrdua d’activitat ferroviària pròpia, d’ocupació qualificada i de capacitat operativa de Renfe”. El sindicat traslladarà el conflicte a la Comissió de Seguiment de l'Acord de desconvocatòria de vaga del 9 de febrer, amb l'objectiu d'analitzar la compatibilitat de la decisió de tancament amb els compromisos d'internalització assolits.
En aquest sentit, els representants dels treballadors veuen “especialment preocupant” que es plantegi el tancament pocs mesos després del pacte per desconvocar mobilitzacions arran dels accidents d'Adamuz i Gelida. Segons recorden, l'acord incorporava compromisos d'internalització del manteniment i feia referència expressa a les Bases de Manteniment i d'Assistència Tècnica de Portbou.
Per això, reclamen a Renfe que “esgoti totes les alternatives”, especialment la internalització de treballs actualment externalitzats, la recuperació d'activitats i l'assignació de noves càrregues de manteniment que permetin garantir la continuïtat de la base de Portbou.
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