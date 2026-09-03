Una furgoneta s'incendia a la carretera de la Canya a Olot
Dues dotacions de Bombers han treballat per sufocar les flames d'un vehicle que cremava per la part frontal
Una furgoneta s'ha incendiat aquest dijous al migdia a la carretera de la canya, al terme municipal d'Olot.
Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís que cap a les dotze d'aquest migdia sortia molt de fum d'una furgoneta, i per això hi han desplaçat dues dotacions.
Quan els efectius han arribat al lloc, el vehicle que transportava deixalla, ja estava estacionada al voral i cremava per la part frontal. Els Bombers han treballat per sufocar l’incendi i assegurar la zona refredant la furgoneta i apagant del tot la flama amb escuma.
Un cop el foc extingit el vehicle ha quedat al mateix voral adjacent i els bombers han deixat en mans de la Policia la gestió de la grua per la retirada del vehicle del voral de la carretera.
No s'han hagut de lamentar ferits.
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