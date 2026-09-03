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Una furgoneta s'incendia a la carretera de la Canya a Olot

Dues dotacions de Bombers han treballat per sufocar les flames d'un vehicle que cremava per la part frontal

Una imatge d'una dotació dels Bombers

Una imatge d'una dotació dels Bombers / Bombers de la Generalitat

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Pau Cambronero

Pau Cambronero

Una furgoneta s'ha incendiat aquest dijous al migdia a la carretera de la canya, al terme municipal d'Olot.

Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís que cap a les dotze d'aquest migdia sortia molt de fum d'una furgoneta, i per això hi han desplaçat dues dotacions.

Quan els efectius han arribat al lloc, el vehicle que transportava deixalla, ja estava estacionada al voral i cremava per la part frontal. Els Bombers han treballat per sufocar l’incendi i assegurar la zona refredant la furgoneta i apagant del tot la flama amb escuma.

Un cop el foc extingit el vehicle ha quedat al mateix voral adjacent i els bombers han deixat en mans de la Policia la gestió de la grua per la retirada del vehicle del voral de la carretera.

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