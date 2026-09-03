La línia que va de Girona a l'aeroport tindrà horaris de temporada alta set mesos l'any
Aquest any es prorroguen fins el 31 d’octubre i a partir de l’any que ve, començaran a l’abril
La línia d'autobús 607 que va de Girona a l’aeroport tindrà horaris de temporada alta set mesos l'any; començaran a l’abril i es mantindran fins el 31 d’octubre. Durant aquest període de temps, els autobusos circularan cada hora, amb una cadència regular i repetitiva.
D’aquesta manera, aquests horaris s'amplien tres mesos respecte dels quatre actuals. El Govern ha estimat que els canvis tindran un cost anual de 90.000 euros. Segons les dades del Departament de Territori, la línia operada per l’empresa Sagalés va registrar 110.688 viatgers l’any passat.
En el conjunt de Catalunya, aquest setembre i octubre es reforçaran un total de tretze línies de bus interurbà amb més expedicions i nous serveis. A banda de la línia Girona-aeroport, les millores afecten diferents punts de la demarcació de Barcelona, les expedicions entre Vic i Rupit, i també hi haurà una nova línia entre Guissona i Cervera.
Reforç de la línia e2 Girona-Torroella-Estartit
Les actuacions formen part del segon pla de xoc iniciat a l'abril amb el reforç de sis línies entre la primavera i l'estiu. A les comarques gironines, el Departament de Territori ja va posar en marxar el passat 1 de juliol una ampliació de la línia de bus exprés e2 que connecta Girona, Torroella de Montgrí i l'Estartit.
Les millores s’han centrat especialment en les franges horàries amb més afluència d'usuaris, tant en sentit Girona com en direcció a l'Estartit, i tenen com a objectiu reforçar la mobilitat sostenible i adaptar el servei a l'augment de la demanda.
Segons les dades del Departament, fins ara s'han invertit 7,8 milions d'euros, un 36,2% dels 21,4 milions previstos. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha admès que hi ha mesures que esdevindran estructurals pel trasvàs d'usuaris que abandonen l'ús del tren, "que no està als nivells d'excel·lència desitjats".
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