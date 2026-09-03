L'ONG gironina Kemonïk amplia el centre cultural inaugurat a Guatemala fa dos anys
L'entitat trasllada el projecte a un espai més gran i incorporarà el primer cafè literari de la localitat
L'ONG gironina Kemonïk amplia el seu centre cultural obert a San Lucas Tolimán, a Guatemala, fa dos anys. L'entitat ha decidit traslladar el projecte a un nou espai més gran passant dels 196 metres quadrats als 316, un 61% més de superfície. L'espai havia quedat petit davant del creixement d'usuaris, activitats i serveis. El projecte ha arribat als 213 usuaris i ha aconseguit reunir una biblioteca amb més de 2.000 llibres. De fet, el centre compta amb la primera biblioteca i ludoteca pública del municipi i s’ha consolidat com un espai especialment adreçat a la infància, però obert al conjunt de la comunitat. Ara, a més, s'hi obrirà el primer cafè literari de la zona.
"Quan vam obrir el Centre el 2024 no sabíem fins on podria arribar. Que només dos anys després ens hàgim hagut de traslladar perquè l’espai s’havia quedat petit és probablement la millor demostració que el projecte respon a una necessitat real de la comunitat", afirma la fundadora de l'ONG, Laura Quintana.
El Centre Cultural Comunitari és la primera biblioteca i ludoteca pública de Sant Lucas Tolimán i s’ha consolidat com un espai especialment adreçat a la infància, però obert al conjunt de la comunitat. Cada tarda ofereix lectura, joc, suport educatiu, activitats culturals i acompanyament psicològic, amb l’objectiu que infants i famílies disposin d’un entorn segur, amb referents adults i oportunitats d’aprenentatge.
Actualment, el centre compta amb 213 persones registrades i una biblioteca d'aproximadament 2.100 llibres. Durant el seu primer any complet de funcionament, el 2025, va obrir 253 dies, va oferir 1.644 hores d'atenció comunitària i va registrar més de 5.500 assistències a activitats educatives.
Més superfície
L'ampliació es farà amb el trasllat a una nova seu, ubicada a l'avinguda Pavarotti de San Lucas Tolimán, a només una cantonada del llac Atitlán i en un entorn envoltat de natura. El trasllat suposa un important salt d'escala per al projecte, que passarà dels 196 metres quadrats als 316, un increment de més de 60%.
A la planta baixa, l’equipament disposa de tres sales grans diferenciades: una biblioteca infantil, una sala dedicada a psicologia i una sala d’educació amb recursos informàtics. També compta amb una gran zona exterior i jardí per ampliar les possibilitats educatives, lúdiques i comunitàries.
A la planta superior s’ha habilitat una gran sala polivalent amb biblioteca per a persones adultes, zona d’estar i espais per a xerrades, formacions i activitats culturals.
A finals de setembre està prevista, a més, l’obertura d’una de les principals novetats del projecte: el primer cafè literari de Sant Lucas Tolimán.
Un equipament cultural i comunitari
El cafè estarà obert sis dies a la setmana, de 12 a 21 hores, i vol convertir-se en un espai de trobada per a joves, persones adultes i famílies. S’hi podrà prendre cafè local i altres begudes i aliments a preus adaptats a la població del municipi, llegir, estudiar o treballar amb l’ordinador. També disposarà d’un petit espai infantil perquè les famílies hi puguin anar juntes.
L’espai acollirà exposicions, xerrades, formacions i activitats obertes al públic i també es posarà a disposició d’altres organitzacions del municipi perquè hi puguin desenvolupar activitats comunitàries. A més, s’hi podran adquirir productes elaborats per artesanes locals, com sabons, xampús, brodats o peces tèxtils, generant també un aparador per a l’emprenedoria local femenina.
Amb l'ampliació, Kemonïk vol que el centre deixi de ser percebut únicament com un espai infantil i es consolidi com un "equipament cultural i comunitari intergeneracional". De fet, el projecte el gestiona un equip local guatemalenc, format actualment per dues professionals responsables de les àrees administrativa i educativa i una psicòloga en Exercici Professional Supervisat de la Universitat de San Carlos de Guatemala. Una americana establerta a la zona hi ofereix també classes d'anglès, una especialista local en plantes medicinals imparteix mensualment activitats sobre els seus usos, i la primera dona propietària d’un gimnàs del municipi hi organitza sessions esportives, entre altres col·laboracions.
Aquest model respon a una de les idees centrals de Kemonïk: acompanyar, no substituir, i fer que els recursos, coneixements i lideratges de la mateixa comunitat formin part del projecte. "Cada infant que continua a l’escola és una victòria contra la violència", afirma la líder comunitària de San Lucas de Tolimán.
Treballant al país des de fa nou anys
Kemonïk ONGD va néixer a Girona i treballa a Guatemala des de 2017. Durant aquests anys ha construït una xarxa de col·laboracions tant a Guatemala com a les comarques gironines i desenvolupa projectes de protecció davant les violències, educació, salut, benestar i desenvolupament comunitari, amb una especial atenció a la infància, les dones i les famílies.
L’entitat forma part de la Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme i ha comptat amb el suport de diferents institucions gironines.
Amb el Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG) desenvolupa des de fa tres anys projectes de prevenció de la desnutrició crònica infantil a San Lucas Tolimán, amb l’acompanyament de la Dra. Ivette Abascal. També desenvolupa projectes amb Dipsalut, l’Ajuntament de Girona, el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i, aquest 2026, amb la Fundació del Col·legi de l’Advocacia de Girona, entre altres institucions i entitats.
El manteniment del nou Centre Cultural Comunitari es finança gràcies a una combinació de suport institucional i donacions privades. L’ONG Por Que No contribueix actualment a cobrir el 50% del lloguer del nou espai, mentre que Kemonïk busca completar-ne el sosteniment a través de persones donants i col·laboradores.
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