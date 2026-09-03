Olot repassa la història de Catalunya a través de 18 diorames de Playmobil
La mostra, organitzada per Clicks Girona, recrea 18 episodis clau de la història catalana des de la prehistòria fins a l'1 d'octubre de 2017 amb figures de Playmobil
Olot acollirà a partir d’aquest divendres l’exposició «Història de Catalunya amb Playmobil», una mostra que repassa diferents episodis de la història catalana a través de 18 diorames elaborats amb figures de Playmobil. L’exposició, organitzada per Clicks Girona i la Regidoria de Llengua Catalana de l’Ajuntament d’Olot, s’inaugurarà el 4 de setembre, coincidint amb les Festes del Tura, i es podrà visitar fins al 4 d’octubre al carrer Pare Antoni Soler, 5, a la plaça del Carme.
La mostra inclou representacions que van des de la prehistòria fins a l’1 d’octubre de 2017. El muntatge parteix en bona part dels diorames utilitzats en una primera exposició sobre la història de Catalunya celebrada l’any passat a Ripoll, als quals s’han incorporat quatre escenes noves, més centrades en el municipi. Aquests diorames són la prehistòria entre volcans, les guerres carlines, l'exili de 1939 i el terratrèmol de 1427 a Olot.
Segons explica Eduard Angel, president de Clicks Girona, l’associació ha de preparar i adaptar part dels personatges abans de muntar les escenes, ja que no existeixen figures de Playmobil semblants. Això fa que en una exposició pugui requerir mesos de feina, repartida entre 25 i 30 persones.
L’exposició també comptarà amb parades de col·leccionisme especialitzades en Playmobil, on es podran adquirir figures, peces soltes i altres articles. Entre les activitats hi haurà el concurs «Click Perdut», que proposarà als visitants trobar 14 personatges històrics catalans amagats fora del seu context habitual dins dels diorames. També s’oferiran visites guiades gratuïtes per als centres educatius de la Garrotxa a través del catàleg de Recursos Educatius de l’Ajuntament d’Olot. L’entrada tindrà una donació de 2 euros i serà gratuïta per als menors de 3 anys.
Els 18 diorames
- Prehistòria entre volcans
- Ibers i grecs
- Tarraco
- Les conquestes de Jaume I
- Almogàvers
- Edat mitjana
- Pirates a Catalunya
- Guerra dels Segadors (1640)
- 11 de setembre de 1714
- Catalans a Amèrica
- El Timbaler del Bruc i Napoleó
- Les guerres carlines
- Catalunya entre terra i mar
- L’esport a Catalunya
- L’1 d’octubre de 2017
- Catalans il·lustres
- Exili de 1939
- El terratrèmol del 1427 a Olot
Subscriu-te per seguir llegint
- Mas Pou: quaranta anys al ritme de la cuina de «xup-xup»
- La situació a Ceuta divideix la plaça del Vi de Girona
- Xavi Espart m’esgota
- L’empresa de Torroella Enplater guanya un premi internacional per crear un envàs de plàstic més reciclable
- El Girona no col·loca a Ounahi, però lliga Carles Pérez (Celta)
- Tinc crisis diàriament, no puc ni anar en bici
- El misteri del possible tornado o esclafit a Foixà deixa 1.300 metres quadrats de desperfectes en una granja
- Necrològiques del 2 de setembre de 2026