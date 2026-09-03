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Olot repassa la història de Catalunya a través de 18 diorames de Playmobil

La mostra, organitzada per Clicks Girona, recrea 18 episodis clau de la història catalana des de la prehistòria fins a l'1 d'octubre de 2017 amb figures de Playmobil

Presentació de la exposició &quot;Història de Catalunya amb playmobil&quot;

Presentació de la exposició "Història de Catalunya amb playmobil" / Ajuntament d'Olot

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Arnau Lara Masó

Arnau Lara Masó

Olot

Olot acollirà a partir d’aquest divendres l’exposició «Història de Catalunya amb Playmobil», una mostra que repassa diferents episodis de la història catalana a través de 18 diorames elaborats amb figures de Playmobil. L’exposició, organitzada per Clicks Girona i la Regidoria de Llengua Catalana de l’Ajuntament d’Olot, s’inaugurarà el 4 de setembre, coincidint amb les Festes del Tura, i es podrà visitar fins al 4 d’octubre al carrer Pare Antoni Soler, 5, a la plaça del Carme.

Un dels diorames de l'exposició &quot;Història de Catalunya amb Playmobil&quot;

Un dels diorames de l'exposició "Història de Catalunya amb Playmobil" / Ajuntament d'Olot

La mostra inclou representacions que van des de la prehistòria fins a l’1 d’octubre de 2017. El muntatge parteix en bona part dels diorames utilitzats en una primera exposició sobre la història de Catalunya celebrada l’any passat a Ripoll, als quals s’han incorporat quatre escenes noves, més centrades en el municipi. Aquests diorames són la prehistòria entre volcans, les guerres carlines, l'exili de 1939 i el terratrèmol de 1427 a Olot.

Segons explica Eduard Angel, president de Clicks Girona, l’associació ha de preparar i adaptar part dels personatges abans de muntar les escenes, ja que no existeixen figures de Playmobil semblants. Això fa que en una exposició pugui requerir mesos de feina, repartida entre 25 i 30 persones.

Un dels diorames de l'exposició &quot;Història de Catalunya amb Playmobil&quot;

Un dels diorames de l'exposició "Història de Catalunya amb Playmobil" / Ajuntament d'Olot

L’exposició també comptarà amb parades de col·leccionisme especialitzades en Playmobil, on es podran adquirir figures, peces soltes i altres articles. Entre les activitats hi haurà el concurs «Click Perdut», que proposarà als visitants trobar 14 personatges històrics catalans amagats fora del seu context habitual dins dels diorames. També s’oferiran visites guiades gratuïtes per als centres educatius de la Garrotxa a través del catàleg de Recursos Educatius de l’Ajuntament d’Olot. L’entrada tindrà una donació de 2 euros i serà gratuïta per als menors de 3 anys.

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  • Catalans a Amèrica
  • El Timbaler del Bruc i Napoleó
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