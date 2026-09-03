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El túnel de Sant Esteve d'en Bas quedarà tallat aquest divendres

El trànsit es desviarà per la carretera secundària

Els túnels de Bracons, en una imatge d'arxiu.

Els túnels de Bracons, en una imatge d'arxiu. / Redacció

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Redacció

Redacció

Sant Esteve d'en Bas

Aquest divendres 4 de setembre l'accés al túnel de Sant Esteve d'en Bas, a la carretera C-63, quedarà tallat des de les 8:00 fins les 15:00. El trànsit, doncs, es desviarà per la carretera secundària.

Segons informa el Centre de Control de Túnels de la Generalitat de Catalunya, la restricció de la circulació serà en ambós sentits pels treballs de substitució de la safata pont.

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Precisament fa poc més d'un mes, el dilluns 27 i el dimarts 28 de juliol, l’accés al mateix túnel ja va tallar-se de les 8:00 a les 17:00 per dur a terme treballs de manteniment.

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