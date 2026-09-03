Unió de Pagesos reclama a l’administració una alternativa segura a la fumera per calmar les abelles
El sindicat afirma que les altes temperatures i els períodes de risc d'incendis comporten restriccions en l'ús d'aquest sistema
Unió de Pagesos, juntament amb l’Associació d’Apicultors Gironins entre d’altres, reclamen a l’administració que estableixi una alternativa segura a la fumera, eina que expulsa fum per calmar les abelles mentre es manipulen les arnes.
El sindicat afirma que les temperatures cada vegada més altes i els períodes prolongats de risc d’incendi comporten restriccions en l’ús de la fumera per part de l’administració. Per això, les entitats demanen que els apicultors puguin continuar treballant durant els episodis d’elevat risc d’incendi en els quals se’n prohibeix l’ús.
Asseguren que són conscients del risc d’incendi i comparteixen la necessitat d’extremar les precaucions, tot i que la prohibició total de treballar amb fumera durant períodes cada vegada més llargs "dificulta greument" les tasques de maneig, control i manteniment dels ruscs.
Per aquest motiu, reclamen l’autorització de sistemes alternatius de fum que no generin flama i que, per tant, minimitzin el risc d’incendi. En cas necessari, demanen que s'estableixin les característiques tècniques i mesures de seguretat que aquests sistemes han de complir.
Les entitats insisteixen que és imprescindible accedir a les arnes i actuar quan sigui necessari per garantir el benestar i la supervivència de les colònies d’abelles. Per això, demanen una normativa que contempli la prevenció dels incendis amb les necessitats del treball apícola.
En aquest sentit, Unió de Pagesos i les associacions reclamen a l’administració que treballi conjuntament amb les organitzacions i associacions apícoles per establir amb urgència un protocol segur per continuar exercint l’activitat durant els episodis de més calor i risc d’incendi.
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