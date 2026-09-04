La Costa Brava, l’amagatall d’un fugitiu turc condemnat a 26 anys per dos intents d’assassinat
L’home que va ser detingut a Barcelona havia fugit al juny aprofitant un permís penitenciari i comptava amb el suport de dues persones per ocultar la seva identitat
Els Mossos d’Esquadra detenen a Barcelona un fugitiu turc de 28 anys que tenia vigent una Ordre Internacional de Detenció emesa per les autoritats de Turquia pels delictes de temptativa d’homicidi, tinença d’armes, robatori amb violència, robatori amb força i amenaces.
Tot i que la detenció es va produir a la capital catalana, l’home havia estat situat en diversos punts de la Costa Brava durant aquest estiu, on gràcies a l’intercanvi d’informació entre la policia turca i els Mossos el van poder situar a diversos punts del litoral gironí a principis d’agost.
L'arrest va tenir lloc el passat 26 d'agost, quan arran de situar l’home a principis de més a la demarcació, es va iniciar una investigació per determinar els seus moviments i localitzar-lo.
Els agents del Grup de Recerca Internacional de Fugitius (GRIF) van comprovar que l’home es desplaçava habitualment acompanyat de dues persones que li donaven suport logístic i que s’encarregaven de facilitar les seves dades personals als hotels i apartaments turístics on s’allotjaven. D’aquesta manera, el fugitiu evitava haver-se d’identificar.
Des de l’any 2018, complia una condemna de 26 anys de presó en un centre penitenciari turc, però el juny d’aquest any, va aprofitar un permís judicial concedit per visitar un familiar per fugir. Arran de la fugida, les autoritats turques van activar una Ordre Internacional de Detenció per arrestar-lo.
Entre els delictes pels quals complia condemna hi havia dos intents d’assassinat amb arma de foc, comesos els anys 2016 i 2018 contra dues persones a Istanbul. També estava condemnat per tinença d’armes, robatori amb violència, robatori amb força i amenaces.
Un cop els Mossos van poder situar-lo en terres gironines a principis d’agost, els investigadors van continuar les gestions per localitzar-lo. L’home extremava les precaucions per evitar ser detectat i, a banda d’anar sempre acompanyat, es desplaçava amb un vehicle d’alta gamma amb matrícula alemanya registrat a nom d’una persona sense antecedents ni vinculacions policials.
Malgrat tot, les gestions policials van permetre determinar finalment que el fugitiu i els seus dos acompanyants s’havien desplaçat del litoral gironí fins a Barcelona, on van ser localitzats pels agents del GRIF, amb el suport de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de la Regió Policial Metropolitana Barcelona, en uns apartaments turístics.
Els cossos de seguretat van desplegar un dispositiu que va acabar amb la detenció del fugitiu i ara, després de passar a disposició del jutjat de guàrdia de Barcelona, l’home es troba a l’espera de ser extradit a Turquia.
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