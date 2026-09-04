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Ecologistes gironins fan una crida a la movilització en contra l'ampliació de l'aeroport del Prat

Les entitats alerten que l'ampliació agreujarà la contaminació, el turisme massiu i la pressió immobiliària a les comarques gironines

Fotografia de l'escenari de la xerrada

Fotografia de l'escenari de la xerrada / Aniol Resclosa

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Joan de Castro i Casadevall

Joan de Castro i Casadevall

Girona

Aquest divendres l'associació Zeroport, juntament amb les entitats gironines SOS Costabrava, Naturalistes de Girona i IAEDEN - Salvem l'Empordà han organitzat una xerrada per exposar quins són els perills de l'ampliació de l'aeroport de Barcelona-El Prat. L'esdeveniment també ha servit per animar als assistents a mobilitzar-se el dia 20 de setembre a la manifestació "No a l'ampliació" que tindrà lloc a Barcelona. Des de SOS Costa Brava s'ha volgut remarcar que, malgrat que no s'ampliï l'aeroport de Girona, les conseqüències també afectaran les comarques gironines i que cal fer un plantejament del problema amb una "visió global".

A la xerrada s'han tractat l'ampliació com a agreujant de tres problemes ja existents: l'augment de la contaminació i l'escalfament global, la falsa retribució econòmica de la societat i la reafirmació d'un model de turisme massiu. Des de les entitats ecologistes de Girona es farà una columna conjunta que anirà a la manifestació de Barcelona amb tren el dia 20.

"Conseqüències latents"

Així ha descrit les repercussions de l'ampliació a l'aeroport el president de l'entitat SOS Costabrava, Jordi Palaudelmàs, i ha assegurat que també arribaran a Girona. Un dels punts que ha volgut emfatitzar ha sigut que eixamplar un punt aeroportuari només reafirma i dona ales a un model turístic basat en el turisme de masses. Un estil de viatjar que, lluny d'enriquir la societat com a conjunt, només destina els beneficis a les mans de certes empreses.

La contribucció del turism de masses no repercuteix a la renda per capita de la gent

Jordi Palaudemàs

— President de SOS Costabrava

A més, segons Palaudelmàs, cal evitar destinar gran part dels recursos a una construcció d'aquesta mena si abans no s'ha comprovat que es pugui fer front a l'increment de la demanda turística que causarà. Malauradament, aquesta poca previsió acaba derivant en problemes majors pels locals de les destinacions, com per exemple, la forta pressió en l'habitatge que es pateix a les capitals de província com Barcelona o Girona.

La concentració ha tingut lloc a la plaça Independència

La concentració ha tingut lloc a la plaça Independència / Aniol Resclosa

L'altra conseqüència que preveu el president de SOS Costabrava és la possibilitat que l'ampliació de l'aeroport barceloní tingui un efecte domino en altres punts aeroportuaris, com podria ser l'aeroport de Girona-Costa Brava. Des de les entitats consideren indispensable replantejar quina és la filosofia de turisme que es vol transmetre, i Palaudelmàs ho té clar: "necessitem un grau més alt de racionalitat en la mobilitat".

Puja, puja, puja la temperatura

Després d'un estiu històricament calorós, Palaudemàs considera que invertir i construir quelcom que contribuirà directament a un escalfament més elevat del planeta no és sensat. Tant l'augment de superfície asfaltada, com l'emissió d'alts nivells de CO₂ seran causants d'una temperatura major i, per tant, una acceleració del canvi climàtic i les seves conseqüències.

Segons Palaudemàs, l'ampliació no és una lluita de classes. No cal anar en contra de les empreses amb grans beneficis que treuen rèdit del turisme. Jordi Palaudemàs considera que "el no a l'ampliació no es tracta de xafar als rics", sinó en ser conscients de les repercussions climàtiques i socials que comporta.

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Zeroport, l'entitat organitzadora de la manifestació a Barcelona, va ser la que va impulsar aquesta quedada entre les associacions ecologistes gironines. Va proposar-ho a Naturalistes de Girona i SOS Costa brava i un representant de l'associació ha fet un parlament a l'esdeveniment.

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